جامعة حلوان تعلن فتح باب المشاركة بمسابقة الابتكارات العلمية والهندسية للطلاب .. قنديل : نخلق بالدارسين روح التعاون

جامعة حلوان تعلن فتح باب المشاركة بمسابقة الابتكارات العلمية والهندسية للطلاب

جامعة حلوان تشارك في المعسكر التدريبي لمسابقة رالي مصر لريادة الأعمال ٢٠٢٤

رئيس جامعة حلوان : نحرص علي ابراز مواهب الطلاب الابداعية وتنميتها



تعمل إدارة رعاية شباب جامعة حلوان، هذا العام بالتعاون مع اتحاد الطلاب والأسر الطلابية على عقد العديد من الانشطة العلمية التثقيفية والتوعوية المختلفة فى جميع المجالات بهدف تنمية مهارات الطلاب، وإعداد جيل واع قادر على قيادة البلاد نحو مستقبل مشرق.

وصرح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بأن الأنشطة العلمية التي تعزز وتبرز مواهب الطلاب، وتخلق روح التعاون والقدرة على إثبات الذات والتغيير، واستثمار طاقات الشباب الإبداعية بشكل إيجابي، والمساهمة في خلق أجيال جديدة لديها الوعى الكافى والفهم الصحيح لمجريات الأمور.

ونوه إلى حرص واهتمام جامعة حلوان بعقد الندوات التى تساهم فى إعداد الشباب إعداداً سليماً، حيث تعمل هذه الانشطة على تعميق قدرات الشباب الذهنية والثقافية، حيث إن الأنشطة العلمية تنمي روح المشاركة والإبداع لدى الطلاب بما يجعلهم أكثر تفاعلا في حياتهم، ويسهم فى تخريج جيل جامعي قادر على تحمل المسئولية.

صرح الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، بأن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بالأنشطة التي تساهم في الحفاظ على صحة أفراد المجتمع والحالة النفسية لديهم، واستغلال طاقات الشباب الاستغلال الأمثل.

وأشار نائب رئيس جامعة حلوان إلى أن طلاب جامعة حلوان على أتم الاستعداد للمشاركة في جميع المسابقات العلمية وتمثيل الجامعة في جميع المحافل المحلية والدولية وفي جميع المجالات.

وأعلنت إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، عن إطلاق المسابقة الدولية فى إصدارها الثالث للابتكارات العلمية والهندسية.

وأوضحت جامعة حلوان، إن هذه المسابقة تأتي تأكيدًا على اهتمام الجامعة بتشجيع مشاركة طلابها في الفعاليات والمسابقات المختلفة، لما لذلك من أثر بالغ في بناء شخصية الطالب الجامعي.

وأوضحت الجامعة أن مشاركة الطلاب فى المسابقة يأتي برعاية ودعم من الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

ودعت الجامعة الطلاب أصحاب الأفكار والابتكارات العلمية والهندسية، إلى الإسراع بتقديم مشاريعهم المبتكرة للمشاركة في المسابقة الدولية للعلوم الهندسية والابتكارات التي ستُعقد بكلية الدفاع الجوي، بالأكاديمية العسكرية المصرية، بالقاهرة.



خلال الفترة من 1 إلى 3 يوليو 2024.

والموعد النهائي للتقدم للمسابقة 31 ديسمبر 2023 و التفاصيل متوفرة على الرابط الإلكتروني للمسابقة التالي https://iseic-adc.org

تأتي مشاركة الطلاب فى المسابقة تحت إشراف الأستاذ هشام رفعت القائم بعمل أمين عام الجامعة، محمد جاد مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب، الاستاذ مدحت علام مدير الإدارة.

كما شاركت إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان في المعسكر التدريبي لمسابقة رالي مصر لريادة الأعمال 2024 والمشاركة في حفل افتتاح "Ripple Summit 2023"، القمة الأولى لمركز ريادة الحاضنات Incubators والمسرعات Accelerators بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقرية الذكية بمشاركة أكثر من 30 جامعة مصرية.

وتضمنت مشاركة الطلاب تدريبهم على مفاهيم ريادة الأعمال وكيفية المشاركة في المسابقة، حيث تتم المسابقة على ثلاث مراحل تتمثل في تقديم الطلاب للمشاركة في المسابقة ويتم تصفية أولية على مستوى أفضل المشاريع الريادية من خلال الأكاديمية ثم تُرسل إلى الجامعة لاختيار أفضل أربعة مشاريع من خلال نخبة من أساتذة ريادة الأعمال لتأهيلهم للتصفية النهائية على مستوى الجامعات المصرية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالعلمين.