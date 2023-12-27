بقذائف "الياسين".. كتائب القسام تستهدف دبابة وناقلة جند إسرائيلية شمال خان يونس

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "كتائب القسام" التابعة لحماس، اليوم الأربعاء، عن استهدافها دبابة وناقلة جند صهيونيتين شمال مدينة خان يونس بقذائف "الياسين 105".

واستهدفت كتائب القسام قوة إسرائيلية خاصة تحصنت في منزل في شارع غزة القديم بمنطقة جباليا البلد لأول مرة بصاروخ RPO-A المضاد للتحصينات، مما أدى إلى مقتل وإصابة جميع الجنود المتحصنين في المنزل.

كما استهدفت كتائب القسام 7 آليات إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" في محور شارع غزة القديم بمنطقة جباليا البلد، وأوقعت عدداً من الجنود بين قتيل وجريح.

وقصفت كتائب القسام، بقذائف الهاون تجمعين لآليات وجنود الاحتلال شمال خان يونس.

واستهدفت كتائب القسام دبابة إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.