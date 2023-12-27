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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة عرابة بالضفة الغربية

قوات الاحتلال - ارشيفي
قوات الاحتلال - ارشيفي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة عرابة غربي جنين بالضفة الغربية.

وشهدت الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر، 305 شهداء ليرتفع إجمالي شهداء الضفة 490 شهيد منذ بداية عام 2023.

كما تسببت الحرب الإسرائيلية في إصابة اكثر من 3000 جريح وأكثر من 4500 معتقل وهدم أكثر من 300 منزل ومنشأة  وأكثر من 2000 شخص فقدوا منازلهم بسبب الهدم

وقُتل ستّة شبّان فلسطينيين فجر الأربعاء في عملية نفّذها الجيش الإسرائيلي في مخيّم للاجئين في شمال الضفّة الغربية المحتلّة وأوقعت أيضاً العديد من الجرحى، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

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