الرئيس الإسرائيلي يطالب العالم بالوقوف بحزم ضد إيران في عام 2024

طالب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، العالم بأسره بأن يقف بحزم في عام 2024 ضد "النظام الإيراني المُدمر ووكلائه" أكثر من أي وقت مضى.

وقال هرتسوج في مقابلة مع قناة "سي بي إن نيوز"، "في عام 2024، وأكثر من أي وقت مضى، يجب على العالم أجمع أن يقف بحزم بكل الطرق ضد النظام الإيراني المدمر ووكلائه".

وفي وقت سابق، علق الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج، علي تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التي قال فيها إن “نتنياهو لا يختلف عن هتلر”، وقارن هجمات إسرائيل في قطاع غزة بالأعمال النازية.

وقال: “في تاريخ البشرية، لم يكن هناك حدث مثل المحرقة الرهيبة، وكلماته تؤذي بعمق روح كل يهودي، أينما كان، وذكرى ملايين اليهود الذين لقوا حتفهم في المحرقة.. لا يوجد نضال أكثر عدلا من الحرب ضد حماس”.