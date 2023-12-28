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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عبدالمنعم سعيد: استمرار المسيرة الإصلاحية في مصر أمر جيد

صدى البلد

قال عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، وعضو مجلس الشورى، إن عام 2023 لم يكن يحتوي على أخبار طيبة، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والحرب على قطاع غزة.


 وتابع "سعيد"، خلال  حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، أن الصين أصبحت قوة منافسة في 2023، وإن كانت غير متحمسة للعب دور القوة العظمى، وهذا وضح في ازمة قطاع غزة بصورة كبيرة، كما أن هذا العام شهد بداية صعود الهند كقوة اقتصادية كُبرى. 


وأضاف أن الذكاء الصناعي في عام 2023 بدأت تطبيقاته تزيد، ومن المتوقع أن يتطور بصورة كبيرة  خلال عام 2024 بصورة كبيرة جدًا، ومن المتوقع أن تعتمد عليه الكثير من الشركات في تنفيذ بعض الوظائف. 


وأشار إلى أن الانتخابات الأمريكية ستبدأ في نوفمبر المقبل، لكن إشكاليات هذه الانتخابات تعتبر فارقة بالنسبة للدولة الأمريكية تاريخيًا، فتجربة الانتخابات الأمريكية طوال السنوات السابقة، لم تشهد دخول رئيس أمريكي سابق السجن بسبب ممارسته خلال فترة رئاسته الأولى، وهذا قد يحدث شرخ كبير في الولايات المتحدة. 

كتلة للدول الاصلاحية


ولفت إلى أن استمرار المسيرة الإصلاحية في مصر أمر جيد، خاصة وأن المحيط الإقليمي يزداد تزمتًا، وقد نشهد خلال عام 2024 تكون كتلة للدول الإصلاحية، ونواة هذا التكتل مصر والاردن والسعودية والإمارات.


https://fb.watch/pcj7Tt5gnw/?mibextid=RtaFA8

الأردن والسعودية الإعلامي نشأت الديهي الانتخابات الأمريكية الانتخابات الحرب الروسية الأوكرانية الذكاء الصناعى السعودية

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