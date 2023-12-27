أوقاف الإسكندرية تنظم ندوة عن أخلاقيات الحرب في الإسلام

نظمت مديرية أوقاف الإسكندرية ندوة تثقيفية تحت عنوان "أخلاقيات الحرب في الإسلام" بمسجد المندرة البحري بإدارة أوقاف المنتزه، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وبحضور الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والدكتور محمد حسن محمد قنديل أستاذ ورئيس قسم الحديث بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات الإسكندرية، والشيخ وسام كاسب- مدير المتابعة، والشيخ على البنا- مدير إدارة المنتزة.



وقال وكيل وزارة الأوقاف بالأسكندرية، إن النبي - صلى الله عليه وسلم - وضع مبادئ وقواعد وقيم في أخلاق المسلمين في الحرب عجز العالم الحديث بكل ما أوتي من وسائل علمية وتقنية من أن يوجِد مثلها.

وأشار إلى أن الدول الحديثة، حين أدركت عجزها أخذت من منهج النبي- صلى الله عليه وسلم- المبادئ والقيم في هذا الشأن وفي كل شئون الحياة لاستطاعت أن تحقق الأمن الدولي وتحقق ردع المعتدين؛ حيث طبق النبي- صلى الله عليه وسلم- هذه المبادئ في السلم وفي الحرب، في الشدة وفي الرخاء، في اليسر وفي الأزمات، ولذلك فرض مبادئه وقيمه على الدنيا بأسرها حتى عندما أمر الدين الإسلامي أتباعه بالاستعداد للمواجهة لم يأمره ببدءِ الاعتداء ولا فرض العدوان بل دعا إلى السلم فقال ﴿ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ ﴾.



وأكد الدكتور محمد حسن قنديل أن القرآن الكريم امتدح المؤمنين الذين يعاملون أسرى الحروب معاملة حسنة أو طيبة من خلال وصف القرآن الكريم للأبرار الذين يتنعمون في الجنة، وكذلك عندما أمرهم أن يستعدوا لم يأمرهم بالقتال أيضا بل قال {وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ} لم يقل "تقاتلون به عدوا الله وعدوكم" بل قال "تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ"، فالإسلام دين سلامٍ ومودةٍ وأخلاقٍ امتدح بها نبيه، وبهذا تتجلى أخلاقيات الإسلام في الحرب وفي السلم وفي الشدة والرخاء.



ووجه الجمهور الشكر لوزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة- وزير الأوقاف على هذا الجهد المبذول دعويا واجتماعيا متمنين تكرار هذه اللقاءات التي تبين عظمة وأخلاق الإسلام.