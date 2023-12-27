عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أوقاف الإسكندرية تنظم ندوة عن أخلاقيات الحرب في الإسلام

مديرية أوقاف الإسكندرية
مديرية أوقاف الإسكندرية

نظمت مديرية أوقاف الإسكندرية ندوة تثقيفية تحت عنوان "أخلاقيات الحرب في الإسلام" بمسجد المندرة البحري بإدارة أوقاف المنتزه، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وبحضور الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والدكتور محمد حسن محمد قنديل أستاذ ورئيس قسم الحديث بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات الإسكندرية، والشيخ وسام كاسب- مدير المتابعة، والشيخ على البنا- مدير إدارة المنتزة.


وقال وكيل وزارة الأوقاف بالأسكندرية، إن النبي - صلى الله عليه وسلم - وضع مبادئ وقواعد وقيم في أخلاق المسلمين في الحرب عجز العالم الحديث بكل ما أوتي من وسائل علمية وتقنية من أن يوجِد مثلها.

وأشار إلى أن الدول الحديثة، حين أدركت عجزها أخذت من منهج النبي- صلى الله عليه وسلم- المبادئ والقيم في هذا الشأن وفي كل شئون الحياة لاستطاعت أن تحقق الأمن الدولي وتحقق ردع المعتدين؛ حيث طبق النبي- صلى الله عليه وسلم- هذه المبادئ في السلم وفي الحرب، في الشدة وفي الرخاء، في اليسر وفي الأزمات، ولذلك فرض مبادئه وقيمه على الدنيا بأسرها حتى عندما أمر الدين الإسلامي أتباعه بالاستعداد للمواجهة لم يأمره ببدءِ الاعتداء ولا فرض العدوان بل دعا إلى السلم فقال ﴿ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ ﴾.


وأكد الدكتور محمد حسن قنديل أن القرآن الكريم امتدح المؤمنين الذين يعاملون أسرى الحروب معاملة حسنة أو طيبة من خلال وصف القرآن الكريم للأبرار الذين يتنعمون في الجنة، وكذلك عندما أمرهم أن يستعدوا لم يأمرهم بالقتال أيضا بل قال {وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ} لم يقل "تقاتلون به عدوا الله وعدوكم" بل قال "تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ"، فالإسلام دين سلامٍ ومودةٍ وأخلاقٍ امتدح بها نبيه، وبهذا تتجلى أخلاقيات الإسلام في الحرب وفي السلم وفي الشدة والرخاء.


ووجه الجمهور الشكر لوزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة- وزير الأوقاف على هذا الجهد المبذول دعويا واجتماعيا متمنين تكرار هذه اللقاءات التي تبين عظمة وأخلاق الإسلام.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه في لحظة| هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد القفزة التاريخية

الجنيه يخسر 1160 .. هبوط حاد في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم

بيان ناري عاجل من حماس بعد تدنيس مستوطن لـ المسجد الأقصى

رغم أنباء رحيله عن الأهلي.. ناقد رياضي يفجر مفاجأة بشأن موديست

نهائي السوبر المصري| أحمد حسن يكشف مفاجأة لـ فيوتشر قبل لقاء الأهلي

جواز مرور طبيب روض الفرج إلى عشماوي .. كيف نصب فخّ الرذيلة لمريضاته بالإكراه

تذبذب قوي يضرب أسعار الذهب.. مفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

بيان عاجل من جيش الاحتلال بشأن قائد كتائب القسام

ترشيحاتنا

التموين: 70 مليونا يحصلون على دعم رغيف الخبز والمخصصات 127 مليار جنيه

10 ملايين كرونة دنماركية.. مهاجم فلسطيني على رادار النادي الأهلي في يناير

تم الاتفاق معهم.. وكيل فتوح يعلن مفاجأة مدوية عن صفقات الزمالك المنتظرة

ماكرون يبلغ نتنياهو بضرورة العمل من أجل وقف دائم للنار

هل كثرة النوم من السحر؟.. الإفتاء توضح علاماته وعلاجه بـ7 طاعات

البلوجر عصام فنتا يروي تفاصيل شهرته على تيك توك |خاص


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روبرت أيان هاملتون.. عاش حياة صعبة بسبب زوجته ودمره السرطان

فوسفور وسيلكون.. الموقع الرسمي للإندومي يكشف المكونات الحقيقية في تصنيعها

بمكونات بسيطة.. طريقة عمل الجبنة الريكفورد

ماذا بنى مصمم برج إيفل لمصر؟.. تفاصيل مدهشة

فيديو

الجريمة الضاحكة.. اللصوص تناولوا عشاء العريس في المنوفية |فيديو جراف

وكيل إسكان النواب يكشف مفاجآت عن قانون الإيجار القديم | فيديو جراف

احذروا الطقس الساعات القادمة | موعد ذروة الموجة الباردة

أعراض صادمة | متحور كورونا يثير فزع العالم من جديد.. ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ