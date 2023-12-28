ماكرون يبلغ نتنياهو بضرورة العمل من أجل وقف دائم للنار

قالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن الرئيس إيمانويل ماكرون أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اتصال هاتفي بضرورة العمل من أجل التوصل إلى وقف طويل الأمد لإطلاق النار "بمساعدة جميع الشركاء الإقليميين والدوليين".

وأضافت أن فرنسا ستعمل أيضاً مع الأردن في الأيام المقبلة بشأن العمليات الإنسانية في غزة.

في الوقت نفسه، يستعد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لبدء جولة جديدة إلى الشرق الأوسط، الأسبوع المقبل، لعقد مباحثات بشأن الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، بحسب ما أورد موقع "أكسيوس" نقلاً عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين وعرب.

وستكون هذه الزيارة الرابعة لبلينكن إلى منطقة الشرق الأوسط، والخامسة إلى إسرائيل منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة. وتعد هذه الزيارة جزءاً من سلسلة زيارات يجريها كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية إلى المنطقة، من أجل التنسيق مع الحكومة الإسرائيلية والشركاء الإقليميين بشأن الأزمة.

ورجحت مصادر "أكسيوس" أن يبدأ بلينكن زيارته إلى إسرائيل، الجمعة، فيما قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه "ليس لديها أي إعلان بشأن هذه الزيارة".

وأشار مسؤول أمريكي إلى أن قائمة الدول التي ستشملها جولة بلينكن غير نهائية، وقد تطالها بعض التغييرات.