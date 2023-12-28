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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

قبل مواجهة الأهلي وفيوتشر..سيف زاهر يطرح سؤالا مثيرا للجمهور

صدى البلد

طرح الإعلامي سيف زاهر سؤالا مثير لجمهوره بشأن مباراة  النادي الأهلي أمام فيوتشر مساء اليوم.

وكتب سيف زاهر  عبر فيسبوك: من يحسم لقب السوبر المصري .

ويلتقي النادي الأهلي، فريق فيوتشر، اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب محمد بن زايد في الإمارات، في نهائي كأس السوبر المصري، وسط غيابات مؤثرة في الفريق الأحمر، أهمها الشناوي حارس المرمى الأول للأهلي ومنتخب مصر، وكذلك ياسر إبراهيم المدافع الدولي. 


واستقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، على إجراء مجموعة من التعديلات الاجبارية في تشكيلة فريقه، قبل المواجهة النهائية التي ستجمعه بفريق فيوتشر في نهائي السوبر المصري على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة.

مصطفى شوبير في التشكيل الأساسي
أصبح من المؤكد دخول مصطفى شوبير إلى التشكيل الأساسي، وذلك بعد أن تعرض محمد الشناوي حارس وقائد الفريق إلى الإصابة خلال الشوط الأول من لقاء سيراميكا، الذي حسمه المارد الأحمر بهدف دون رد.

أحداث السوبر المصري السوبر المصري التتويج بكأس السوبر الإعلامي سيف زاهر

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