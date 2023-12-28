السيسي وملك الأردن يؤكدان رفضهما لتصفية القضية وتهجير الفلسطينيين وجولة جديدة لبلينكن في الشرق الأوسط لبحث تطورات غزة .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

زعيم كوريا الشمالية يأمر الجيش بتسريع الاستعدادات للحرب

محكمة ميشيجان ترفض استبعاد ترامب من الترشح للانتخابات التمهيدية

أمريكا تفرج عن آخر المساعدات العسكرية لأوكرانيا في 2023

خارجية السودان: البرهان وافق على لقاء جيبوتي وكان يستعد للذهاب

جانتس: الوضع على حدودنا الشمالية "يجب أن يتغير" ووقت الدبلوماسية ينفد

أردوغان: نتنياهو لا يختلف عن هتلر.. وحرب غزة تشبه معاملة النازيين لليهود

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن بيانًا للرئاسة المصرية أفاد بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أكدا رفضهما التام لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين، وشددا خلال لقاء الأربعاء، على أهمية عدم توسع دائرة الصراع بما يتسبب في زعزعة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا.

كذلك أوضح أن الرئيس المصري وملك الأردن شددا على أن الحل الوحيد الذي يجب أن يدفع المجتمع الدولي نحو تنفيذه هو الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات.

على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الراي" بأن مسؤولين أمريكيين أكدوا أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يستعد لبدء جولة جديدة إلى الشرق الأوسط، الأسبوع المقبل، لعقد مباحثات بشأن الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.

وذكرت "الوطن" أن الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس قال إن الوضع على الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان "يجب أن يتغير"، مشيراً إلى أن "وقت الدبلوماسية ينفد".

وقالت "الراي" إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يختلف عن الزعيم النازي أدولف هتلر، وشبه الهجمات التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، بـ"معاملة النازيين لليهود".

وكرر أردوغان خلال فعالية في أنقرة، الأربعاء، انتقاده لدعم الغرب لإسرائيل، مشيراً إلى أن تركيا مستعدة للترحيب بأكاديميين وعلماء يعانون الاضطهاد بسبب آرائهم عن الصراع في قطاع غزة.

ونقلت "الوطن" عن بيان أصدرته وزارة الخارجية السودانية، قوله إن قائد الجيش عبدالفتاح البرهان أبدى موافقته على حضور لقاء مع قائد مليشيات الدعم السريع محمد حمدان دقلو وكان يستعد للذهاب. كذلك قالت إنها تلقت مذكرة من "إيجاد" تؤكد أن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) لن يتمكن من الحضور إلى جيبوتي.

دوليًا، قالت "الأنباء" إن محكمة ميشيجان العليا في الولايات المتحدة رفضت طلبا لاستبعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من قائمة المرشحين للانتخابات التمهيدية في الولاية المتأرجحة العام القادم، وذلك على خلفية دوره في أحداث الكابيتول في 2021. وقالت المحكمة في قرار مقتضب إنها "لم تقتنع بأن الأسئلة التي طُرحت ينبغي أن تنظر فيها هذه المحكمة" قبل الانتخابات التمهيدية لولاية ميشيجان في 27 فبراير".

وذكرت "الجريدة" أن الولايات المتحدة أعلنت الإفراج عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 250 مليون دولار، وهي الحزمة الأخيرة لعام 2023، فيما تعمل إدارة الرئيس جو بايدن مع الكونجرس لمواصلة دعم كييف في حربها ضد روسيا. وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان، إن "من الضروري أن يتحرك الكونجرس في أسرع وقت ممكن لتعزيز مصالح أمننا القومي من خلال مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها"، مشيراً إلى أن تحالفاً "يضم أكثر من 50 دولة (يواصل) تقديم الدعم الحاسم للقوات الأوكرانية".

وأضاف بلينكن: "توفر هذه الحزمة ما يصل إلى 250 مليون دولار من الأسلحة والمعدات بموجب عمليات السحب الموجهة مسبقاً لأوكرانيا"، وأوضح أن هذه الحزمة تشمل "ذخائر الدفاع الجوي، ومكونات أخرى لنظام الدفاع الجوي، وذخيرة إضافية لأنظمة الصواريخ المدفعية عالية الحركة، وذخائر مدفعية 155 ملم و105 ملم، وذخائر مضادة للدروع، وأكثر من 15 مليون طلقة ذخيرة".

وقالت "القبس" إن وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية ذكرت أن الزعيم كيم جونج أون، أمر الجيش وصناعة الذخيرة وقطاع الأسلحة النووية بتسريع الاستعدادات للحرب، وذلك لصد ما وصفها "تحركات مواجهة" غير مسبوقة من جانب الولايات المتحدة.