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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيرادات السينما.. محمد عادل إمام يتصدر و«سنة أولى خطف» يحصد 464 جنيهاً

صدى البلد

شهد الموسم الحالي منافسة قوية بين مختلف الأفلام السينمائية، أبرزها فيلم “بيت الروبي” للفنان كريم عبد العزيز، كما عرضت مؤخرا أفلاماً أخرى هي: “العميل صفر"، و"وش فى وش"، و"فوي فوي" و“بلوموندو”، وأخيرا فيلما “شماريخ” و"أبو نسب".

وبلغ إجمالي إيرادات الأفلام في شباك التذاكر بالسينما أمس، الاربعاء 1,637,552  جنيها، وذلك حسبما كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

 

 

“أبو نسب”

حقق فيلم “أبو نسب” من بطولة محمد عادل إمام ايرادت مرتفعة أهلته لتصدر شباك التذاكر ، إذ بلغت 1,151,802جنيه.

"أبو نسب" بطولة محمد إمام، وياسمين صبري، وماجد الكدواني، ووفاء عامر، وهالة فاخر، ومحمد لطفي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة في السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيري، وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

شماريخ 

حقق فيلم “شماريخ” إيرادات تصل إلى 367,278  جنيه.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الحركة والتشويق، حول فكرة الضغوط التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، من خلال رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوط المتفجرة.

ويضم الفيلم عددا كبيرا من الأبطال وهم آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، الراحل مصطفى درويش، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، لافينيا نادر، محمد ثروت، وعدد كبير من ضيوف الشرف من بينهم طه دسوقي وهدى المفتي والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وإنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي.

 

بلوموندو

تمكن فيلم “بلوموندو” من بطولة حسن الرداد من تحقيق إيرادات أمس في السينمات المصرية وصلت إلى 2,904 جنيه. 

يشارك في بطولة فيلم "بلوموندو" بجانب حسن الرداد، كل من ميرنا نور الدين، محمود حافظ، هاجر أحمد، إنجي وجدان، محمد محمود، سماء إبراهيم وآخرون من ضيوف الشرف، وهو من تأليف حازم ومحمد ويفى، وإخراج ياسر سامى.

فوي فوي 

حقق “فوي فوي” من بطولة محمد فراج، إيرادات ليلة أمس وصلت إلى 9,257 جنيها فى  شباك التذاكر أمس.

الفيلم من تأليف وإخراج عمر هلال، ومن خلاله ينتقل من عالم الإعلانات إلى عالم الأفلام السينمائية. 

تدور الأحداث في عام 2013 في مصر وهي مستوحاة من أحداث حقيقية؛  حيث يحلم حسن بالفرار وبدهاء ومكر يجد الفرصة حين يُعلن عن فريق كرة قدم للمكفوفين ينافس في بطولة كأس العالم المقامة في بولندا، يتحد حسن مع مجموعة من الشباب اليائسين ويذهبون لأبعد الحدود لتحقيق هذا الحلم.

فيلم “العميل صفر”

وحقق فيلم “العميل صفر” من بطولة أكرم حسني إيرادات بلغت قيمتها 9,840 جنيه.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند، لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية. 

 

فيلم “وش فى وش”

وحقق فيلم “وش في وش” الذى يقوم ببطولته كل من محمد ممدوح وأمينة خليل وأنوشكا وبيومي فؤاد وتأليف وإخراج خالد الحلفاوي، إيرادات بلغت 8,939  جنيها.  

ويناقش الفيلم الأزمات الزوجية التي تتسبب فيها الأسر بين الطرفين.

 

سنة أولى خطف 

تمكن فيلم “سنة أولى خطف” من تحقيق  464 جنيها فى شباك التذاكر المصرية.

الفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدى اجتماعى، حيث يناقش العديد من القضايا الأسرية المهمة، منها انشغال الآباء عن أبنائهم، وذلك من خلال عصابة تعاني من قدر عالٍ من الغباء، إلا أن أفرادها يلجأون بالصدفة لخطف بعض الأطفال الذين ينتمون لعائلات ثرية.

"سنة أولى خطف" بطولة بيومي فؤاد، أحمد فتحي، مي كساب، أحمد صيام، ياسر الطوبجي، علي غالب، إسماعيل فرغلي، حسن عيد، صباح جميل، نوليا مصطفى، نائلة عارف، عصام شاهين،سيناريو وحوار باسل مجدي، وإخراج أسامة عمر.

 

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