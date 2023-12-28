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اقتصاد

مساعد وزير الإسكان يتفقد سير العمل بمشروع تطوير حديقة الأزبكية بالقاهرة

صدى البلد

 

تفقد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، سير العمل بمشروع تطوير وإحياء حديقة الأزبكية، الجارى تنفيذه ضمن مشروعات تطوير القاهرة الخديوية بمحافظة القاهرة، ورافقه مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وممثلو وحدة الدعم الفني بالوزارة، واستشاري المشروع، وشركة المقاولون العرب، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، بالمتابعة الميدانية للمشروعات.
واستمع مساعد وزير الإسكان، لشرح مفصل عن موقف تطوير مختلف مكونات الحديقة، حيث تم الانتهاء من جميع المنشآت الخاصة بالحديقة والمرافق الرئيسية، وتم البدء في تنفيذ أعمال تنسيق الموقع والزراعات، كما استعرض خطة التطوير المقترحة، لاستعادة القيمة المعمارية والتراثية للمباني ذات القيمة التاريخية بالحديقة، مشدداً علي ضرورة الانتهاء من المشروع فى المواعيد المحددة، والالتزام بأعلى معايير الجودة، بما يتلاءم مع القيمة التاريخية للحديقة.


وتفقد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، أعمال تطوير واجهات مبني جراج الأوبرا، والمبني الإداري لمحافظة القاهرة، الجاري تطويره ورفع كفاءته مع إحياء واجهة المبني لتتناسب مع القيمة التاريخية للميدان والقاهرة الخديوية، كما التقى اللواء محمد السيد مزيد، رئيس حي الموسكي، لبحث الحلول المناسبة للتغلب علي معوقات الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير وإحياء حديقة الأزبكية، مشيداً بالمجهود المبذول من حي الموسكي ومحافظة القاهرة لإتمام مشروع التطوير.


وعقد مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، اجتماعا مع مسئولى شركة المقاولات المنفذة لمشروع تطوير وإحياء حديقة الأزبكية، واستشاري التصميم والتنفيذ والقائمين علي متابعة المشروع، لمناقشة التحديات التي تواجه التنفيذ، واتخاذ القرارات اللازمة للتغلب عليها، ودفع معدلات العمل بالمشروع، مشيراً إلى أن مشروع التطوير يشمل (البحيرة - النافورة الأثرية - المسرح الروماني - البرجولة - الكافيتريا - المطعم - الأسوار - غيرها). 
وفى ختام جولته، وجه الدكتور عبدالخالق إبراهيم، بضرورة عمل الدراسات اللازمة للتمكن من تشغيل الحديقة فور الانتهاء من التنفيذ، وتسليم الحديقة إلي مُشغل متخصص لضمان المحافظة على المشروع.

الدكتور عاصم الجزار الدعم الفنى الازبكية الدكتور عبدالخالق إبراهيم المقاولون العرب الموسكي محافظة القاهرة

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