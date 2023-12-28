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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نصائح حول كيفية التحدث مع المراهق وإقناعه بوقف تدخين السجائر الإلكترونية

المراهق
المراهق

يحار أغلب الآباء فى الطريقة الأمثل لتعافي أبنهم المراهق من إدمان السجائر الإلكترونية، لذلك نستعرض لكم من خلال السطور التالية، بعض النصائح حول كيفية التحدث مع المراهق وإقناعه بالتوقف عن استخدام السجائر الإلكترونية
 

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نصائح حول كيفية التحدث مع المراهق وإقناعه بالتوقف عن استخدام السجائر الإلكترونية

بعض النصائح حول كيفية التحدث مع المراهق وإقناعه بالتوقف عن استخدام السجائر الإلكترونية:

1. اختيار الوقت المناسب: حاول التحدث مع المراهق في وقت مناسب وهادئ، حيث يكون هناك وقت كافٍ ولا يوجد ضغط أو توتر. يمكن أن يكون الوقت المناسب بعد تناول وجبة مشتركة أو أثناء نشاط ممتع يقومون به معًا.

2. الاستماع الفعّال: كن مستعدًا للاستماع بعناية إلى المراهق وتفهم مشاعره ومخاوفه. حاول عدم الانتقاد أو الانزعاج من خياراتهم السابقة، واستمع بدون التقييم المسبق.

3. توضيح المخاطر والآثار السلبية: شارك المعلومات الصحيحة حول أضرار السجائر الإلكترونية والمكونات الضارة التي تحتوي عليها. اشرح ببساطة المخاطر المحتملة للصحة البدنية والعقلية الناجمة عن الاستخدام المستمر للسجائر الإلكترونية.

4. استخدام المناقشة العلمية: اعرض الأبحاث والدراسات العلمية التي تثبت الآثار الضارة للاستخدام المستمر للسجائر الإلكترونية. قدم الأدلة الموثوقة والإحصائيات التي تدعم توقفهم عن السجائر الإلكترونية.

5. التركيز على الأهداف والأحلام: ساعد المراهق على التفكير في الأهداف والأحلام التي يمكن أن يحققها في حالة التخلص من السجائر الإلكترونية. تحدث عن الفوائد الصحية والمالية والاجتماعية التي قد تحققها بعد التوقف عن التدخين.

6. الدعم والتشجيع: تأكد من أن المراهق يعلم أنك تدعمه في قراره بالتوقف عن استخدام السجائر الإلكترونية. قم بتقديم الدعم المستمر والتشجيع على المحاولات الناجحة والصغيرة للتقدم.

7. البحث عن بدائل صحية: قدم بدائل صحية وإيجابية للسجائر الإلكترونية، مثل ممارسة الرياضة، أنشطة فنية أو إبداعية، القراءة، الاسترخاء أو التنفس العميق.

8. الحث على البقاء قريبًا: حاول أن تكون متاحًا وقريبًا من المراهق أثنى عملية التوقف عن السجائر الإلكترونية. قد يحتاجون إلى دعمك ومساعدتك في التعامل مع الانتكاسات والتحديات التي قد يواجهونها.

9. البحث عن مساعدة احترافية: إذا كانت محاولاتك للتحدث وإقناع المراهق غير فعالة، فقد يكون من الأفضل أن تبحث عن مساعدة احترافية. استشر طبيبًا أوأخصائي نفسي متخصص في التدخين والإدمان للحصول على الدعم والإرشاد المناسبين.

من المهم أن نتذكر أن التوقف عن استخدام السجائر الإلكترونية يعد تحديًا للمراهق، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت والمثابرة. تأكد من أنك تظل مشجعًا ومدعمًا طوال هذه العملية وتعمل على بناء ثقة المراهق في قدراته على التغلب على الإدمان.

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