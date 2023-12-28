تحرير أكثر من 10 آلاف محضر إشغال طريق خلال عام بالأقصر

قال العقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق بالأقصر أنه شنت شرطة المرافق العديد من الحملات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة الانضباط في الشارع والحالة الأمنية والمرورية ومنع التكدسات وإزالة أي معوقات أو مخالفات من الباعة الجائلين .



واسفرت حملات شرطة المرافق على مدار العام عن تحرير ١٠٣١٥ محضر اشغال طريق، و٣٨٦٢ محضر نظافة عامة، و٢٦١٤ محضر بائع متجول، و٥٣٤٧ محضر مضبوطات متنوعة، و ١٧١٢٥ محضر ازالات ادارية .

شرطة المرافق على مدار العام، ووفقاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشة لضبط المخالفين وضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات ومراجعة التزام المحلات التجارية والمقاهي بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام.

وتكليفات اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر في ضبط كل ما يخل بالأمن العام ومنع الأنشطة المخالفة وتحقيق الانضباط والقضاء على كافة المظاهر العشوائية والتصدي للمخالفات في المهد.

يأتي ذلك لجهود شرطة المرافق على مدار العام، ووفقاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشة لضبط المخالفين وضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات ومراجعة التزام المحلات التجارية والمقاهي بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام.

وتكليفات اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر في ضبط كل ما يخل بالأمن العام ومنع الأنشطة المخالفة وتحقيق الانضباط والقضاء على كافة المظاهر العشوائية والتصدي للمخالفات في المهد.