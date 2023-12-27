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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

طلاب جامعة الأقصر يحتفلون بالعام الجديد مع الأطفال بمستشفي الأورمان لعلاج الأورام

صدى البلد

 نظمت رعاية الشباب المركزية إدارة النشاط الاجتماعي بجامعة الأقصر، بالتعاون مع اتحاد طلاب جامعة الأقصر، زيارة لعدد من طلاب الجامعة إلى مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام؛ للاحتفال بالعام الجديد مع الأطفال المرضى.

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ووزع طلاب جامعة الأقصر الهدايا والألعاب من بينها آيس كاب هاند ميد من صنع طالبات الجامعة، على الأطفال المرضى، وشاركوهم أعمال الرسم والتلوين؛ بهدف إدخال البهجة على قلوبهم ومشاركتهم الفرحة بقرب بدء العام الجديد.

وتفقد الطلاب أقسام المستشفى بإشراف ذكاء محمد صبري، مدير إدارة النشاط الاجتماعي بالجامعة، وانبهروا بالصرح الطبي والتطور في المنشآت والأجهزة القياسية العالمية وتنوع المعامل، معربين عن فخرهم لوجود صرح طبي عملاق في الأقصر يضاهى المستشفيات العالمية في علاج الأورام.

وأكد طلاب جامعة الأقصر، على دعمهم الكامل لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، وقيامهم بنشر صور الزيارة على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى يرى أصدقائهم المستشفى وما يقدمه من خدمات لمرضى الأورام في الصعيد.

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الأقصر النشاط الإجتماعي جامعة الاقصر طلاب الجامعة شفاء الاورمان مستشفى شفاء الاورمان

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