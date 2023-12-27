طلاب جامعة الأقصر يحتفلون بالعام الجديد مع الأطفال بمستشفي الأورمان لعلاج الأورام

نظمت رعاية الشباب المركزية إدارة النشاط الاجتماعي بجامعة الأقصر، بالتعاون مع اتحاد طلاب جامعة الأقصر، زيارة لعدد من طلاب الجامعة إلى مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام؛ للاحتفال بالعام الجديد مع الأطفال المرضى.

ووزع طلاب جامعة الأقصر الهدايا والألعاب من بينها آيس كاب هاند ميد من صنع طالبات الجامعة، على الأطفال المرضى، وشاركوهم أعمال الرسم والتلوين؛ بهدف إدخال البهجة على قلوبهم ومشاركتهم الفرحة بقرب بدء العام الجديد.

وتفقد الطلاب أقسام المستشفى بإشراف ذكاء محمد صبري، مدير إدارة النشاط الاجتماعي بالجامعة، وانبهروا بالصرح الطبي والتطور في المنشآت والأجهزة القياسية العالمية وتنوع المعامل، معربين عن فخرهم لوجود صرح طبي عملاق في الأقصر يضاهى المستشفيات العالمية في علاج الأورام.

وأكد طلاب جامعة الأقصر، على دعمهم الكامل لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، وقيامهم بنشر صور الزيارة على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى يرى أصدقائهم المستشفى وما يقدمه من خدمات لمرضى الأورام في الصعيد.

IMG-20231227-WA0015

IMG-20231227-WA0013

IMG-20231227-WA0007

IMG-20231227-WA0014

IMG-20231227-WA0009

IMG-20231227-WA0010

IMG-20231227-WA0012