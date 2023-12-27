بـ 430 مليون جنيه.. مياه الأقصر تنهي مشروعات المرحلة الأولى لـ"حياة كريمة"

أكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصرالانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركزى إسنا وأرمنت، بتكلفة إجمالية بلغت 430 مليون جنيه، لافتا إلى أنه جاري تنفيذ مشروع الوصلات المنزلية صرف صحي الذي يعتمد الانتهاء منه على انتهاء شبكات الإنحدار المنفذة عن طريق الهيئة القومية.



وأشارت "الشركة القابضة" - في حصادها السنوي الذي نشرته اليوم /الأربعاء/ - إلى تم الانتهاء من 176 وصلة منزلية صرف صحي بمركز إسنا خلال نوفمبر الماضي ، لتبلغ إجمالي الوصلات 19 ألفا و355 وصلة حتى الآن، باضافة إلى 118 وصلة منزلية صرف صحي بمركز أرمنت خلال نوفمبر، بإجمالي وصلات 7 آلاف و588 وصلة؛ ليصبح إجمالي ما تم الانتهاء منه للمركزين حتى الآن 26 ألفا و943 وصلة من 30 ألف وصلة، ومن المتوقع الانتهاء منها فور انتهاء الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى أعمال شبكات الانحدار والمطابق.



وأوضحت أنه جاري أعمال إنشاء محطة مياه الشرب الهنادى وخط الطرد (17 الف م3/يوم) مركز إسنا تمويل وتنفيذ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( USAID) بتكلفة 23 مليون دولار، لافتا إلى أنه جاري تنفيذ أعمال الصرف الصحي المتكامل لـ 5 قرى غرب مركز إسنا، وهي (الغريرة – الكيمان - أصفون - طفنيس -حلفا 3) .



وأضافت أنه جاري تنفيذ أعمال الصرف الصحى المتكامل لـ 5 قرى أخرى شرق النيل 3 قرى مركز إسنا هي (الدبابية – المعلا - الشغب) وقيتي مركز الطود هما (العديسات بحرى -العديسات قبلي)، تنفيذ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر بتكلفة 108 ملايين يورو، قرضا من البنك الإفريقي للتنمية AFDB، مشرة إلى أعمال تنفذ لصالح غير (تغذية المنشآت الشرطية بالحبيل)، وتم الانتهاء من محطة مياه الشرب بطاقة 5000م3/ يوم بتكلفة 60 مليون، وجارى تنفيذ خطة الإحلال وتجديد (شبكات ومحطات مياه شرب – شبكات انحدار ومحطات صرف صحى) بتكلفة 55 مليون جنيه.