لماذا تتشقق الشفاه في فصل الشتاء؟.. طبيب بريطاني يوضح الأسباب والعلاج

مع دخول فصل الشتاء، نكون دائمًا على استعداد للتعرض للأمراض الموسمية مثل الانفلونزا وأدوار البرد. كما يتعرض الكثير أيضًا إلى مشكلة تشقق الشفاه بشكل مستمر خلال الطقس البارد مما يجعلهم يلجؤون إلى مرطبات الشفاه المختلفة لمعالجة هذا الأمر.

حاجز وقائي أرق

ووفقًا لموقع Live Science، أوضح الدكتور لوك باولز، الطبيب المقيم في لندن والمدير السريري المساعد لعيادات بوبا الصحية، أن السبب وراء تشقق الشفاه يكمن في تكريبها الفريد قائلًا "إن الجلد الموجود على الشفاه يحتوي على حاجز وقائي أرق مقارنة ببقية الجلد على الوجه، مما يجعله أكثر عرضة للجفاف".

وأضاف (باولز) أن جلد الوجه يكون أكثر سمكًا بست مرات من الجلد الموجود على الشفاه، كما تحتوي الشفاه على عد أقل من الغدد الدهنية بالمقارنة بأجزاء الجسم الأخرى. مشيرًا إلى أنه عندما يصبح الهواء باردًا وأقل رطوبة يؤدي إلى جفاف الجلد الحساس للشفاه مما يتسبب في تقشيرها وتشققها وربما نزيفها وهي الحالة الطبيعة المعروفة باسم (التهاب الشفاه).

لعق الشفاه

وأكد (باولز) أنه ما يقوم به الأشخاص من لعق الشفاه – دون تفكير - عند الإحساس بتشققها أو التهابها يؤدي في الحقيقة إلى تفاقم المشكلة لأن اللعاب يحتوي على إنزيمات هضمية مثل إنزيم الليباز الذي يساعد على هضم الدهون وإنزيم الأميليز الذي يحول النشويات إلى سكريات.

"وعندما تلعق شفتيك، فإن اللعاب المجفف يزيل الطبقة الواقية الزيتية الطبيعية التي تساعد في الحفاظ على صحة شفتيك". مع مرور الوقت، يمكن لهذه الإنزيمات أن تلحق الضرر بجلد الشفاه نفسه وتساهم في الجفاف."

وأشار (باولز) أنه يمكن التغلب على هذه المشكلة من خلال استخدام مرطبات الشفاه أو المراهم أو أجهزة ترطيب الشفاه. وإذا لم يتحسن الأمر فمن الأفضل زيارة الطبيب المختص.