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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة

اللواء أح أشرف فارس
اللواء أح أشرف فارس

وقعت الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة والسكان ، وذلك بحضور اللواء أح أشرف محمـد فارس مدير الأكاديمية والدكتورة علا خير الله رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان.

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية 

ويهدف البروتوكول إلى الإستعانة بخبرات الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية فى الموضوعات ذات الإهتمام المشترك وخاصة الموضوعات الإستراتيجية والأمن القومى المصرى، وكذلك التعاون المشترك والإستعانة بالخبرات بين الجانبين فى موضوعات مرتبطة بالبحث العلمى وتأهيل الكوادر البشرية ، وكذا عقد دورات تدريبية مشتركة يحاضر بها عدد من الخبراء فى مختلف المجالات البحثية .

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية مع مختلف الهيئات والوزارات بالدولة.

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الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية وزارة الصحة القوات المسلحة البحث العلمي الامن القومى المصرى

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الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة

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