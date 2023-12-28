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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ازاى تخزن الكرفس لعام كامل.. طازج ومطبوخ

الكرفس
الكرفس

يعد تخزين الكرفس لفترة طويلة من الأشياء التى تبدو شبه مستحيلة لكثير من السيدات ولكن مالا يعرفه كثيرون أن هناك طريقة لحفظ الكرفس لمدة تصل لعام كامل. 

ونعرض لكم طريقة تخزين الكرفس المطبوخ والطازج في الثلاجة وفقا لما جاء في موقع thekitchn

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كيفية تجميد الكرفس المطبوخ
أفضل طريقة لتجميد الكرفس هي سلقه أولاً في الماء المغلي وتحافظ هذه الخطوة المزعجة على لون الخضار ونكهتها وتطيل عمرها

يمكن أن يستمر الكرفس لمدة تصل إلى عام في الثلاجة.

أولاً، قم بتنظيف وتقطيع الكرفس الذي تريد تجميده ثم قم بتقطيع السيقان إلى أي قطع بالحجم الذي تعتقد أنك تريد استخدامه لاحقًا (الاستثناء هو قطعة صغيرة من البرونز، والتي قد تنزلق بسهولة من خلال ملعقة مشقوقة).  

في هذه الأثناء، قم بإحضار وعاء كبير من الماء ليغلي ثم قم بتحضير حمام جليدي ، أو وعاء كبير من الماء مملوء ثلاثة أرباعه بمكعبات الثلج والماء البارد.
 

بمجرد غليان الماء، أضف الكرفس المشذب واطهي لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق. بعد ذلك، أخرج الكرفس من الماء باستخدام ملقط أو ملعقة مثقوبة ثم اغمسه للحظات في حمام الثلج لإيقاف طبخه. 

قم بتصفية قطع الكرفس المقشرة وجففها تمامًا، ثم قم بتوزيعها على صينية خبز مبطنة بورق البرشمان أو ورق الزبدة.

 قم بتجميد الورقة لمدة ساعة إلى ساعتين، أو حتى تصبح قطع الكرفس صلبة، ثم قم بسحب الكرفس لتعبئته في أكياس محكمة الغلق وتخزينه في الثلاجة لمدة تصل إلى عام واحد.

تخزين الكرفس مع الأطعمة الاخرى
تخزين الكرفس مع الأطعمة الاخرى

تجميد الكرفس 
في حين أن السلق السريع قبل التجميد سيفيد الكرفس كثيرًا، إلا أنه يمكنك تجميد الكرفس الخام تمامًا.

أولاً، قم بفصل السيقان، واغسلها وجففها تمامًا، ثم قم بقصها أو قطعها بالشكل أو الطول الذي تعتقد أنك قد تفضله عندما تستخدمها لاحقًا. 

قم بتوزيع قطع الكرفس هذه على صينية خبز مبطنة بالرق ثم أدخلها إلى الفريزربعد ساعة أو ساعتين، يمكنك إخراج الكرفس من الورقة ووضعه في كيس الفريزر ، مع الحرص على إخراج أكبر قدر ممكن من الهواء قبل إغلاقه. يمكن الاحتفاظ بشرائح الكرفس المجمدة لمدة شهر أو شهرين.

كيفية تذويب الكرفس المجمد
أفضل ما في الكرفس المجمد هو أنه لا يحتاج إلى ذوبان الجليد و يمكنك إخراج الكرفس المجمد مباشرة من الكيس الخاص به، ثم رميه في العصارة أو المرق الخاص بك ، والمضي قدمًا كما لو كان طازجًا. 

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