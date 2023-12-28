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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

خطأ كارثي يفعله معظمنا يسبب الجلطة

صدى البلد

تعد الجلطة من المشكلات التى تهدد صحة بل وحياة الانسان وتسبب إصابات دائمة، اذا لم يتم علاجها بشكل سريع.

الجلطة هى كتلة تشبه الهلام في الأوردة والشرايين تظهر دون مبرر، فإنها يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

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ووفقا لما جاء فى موقع “إكسبريس” أن التغير المفاجئ في  درجة الحرارة الخارجية يلعب دور كبير في الإصابة بالجلطة.

عادة نفعلها في الشتاء 

تحدث الجلطة عند التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة خاصة عندما ينتقل الإنسان  إلى مكان دافئ بعدما كان خارجا في البرد والمطر.

وهذا يعد خطر كبير على الجسم ويعرضه للاجهاد الحرارى، حيث يجعل جسمك يعمل بجهد أكبر للحفاظ على درجة حرارة ثابتة.

قال البروفيسور مارك وايتلي، استشاري جراحة الأوردة ومؤسس عيادة "وايتلي": يمكن أن تتأثر لزوجة الدم و حينها يزداد تعرض الإنسان للإصابة ب الجلطة أكثر عرضة للتجلط.

وأوضح البروفيسور أن خطر الإصابة بالأزمة القلبية يمكن أن يزيد في الطقس البارد وتحدث زيادة مقاومة ضخ الدم حول الجسم في الجو البارد عندما تضيق جميع الشرايين لتقليل فقدان الحرارة من الجلد، ما يجعل القلب يعمل بجهد أكبر. 

وأضاف الخبير أن الطقس البارد يرتبط أيضا بزيادة خطر الإصابة بنوع غريب من الجلطة وهو الانسداد الرئوي.


ويحدث الانسداد الرئوي بسبب تكون الجلطة في مكان يعيق تدفق الدم إلى شريان الرئة، ومع ذلك فإن الجلطة التى تحدث فى الأوردة العميقة خاصة مع انخفاض درجات الحرارة.

كما تحذر الأبحاث المنشورة في مجلة International Angiology من أن درجات الحرارة المنخفضة تبدو "مرتبطة بشكل كبير" بجلطات الأوردة العميقة.

وأظهرت النتائج أن درجات الحرارة المحيطة المنخفضة كانت مرتبطة  بتجلط الأوردة العميقة وتظهر في بعض الأحيان بعد المشكلة لمدة تصل إلى أسبوع واحد.

 

الجلطة الإصابة بالنوبات القلبية الشرايين التاجية السكتات الدماغية النوبات القلبية نوبات القلب

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