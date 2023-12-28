عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأونروا: 40% من سكان غزة معرضون لخطر المجاعة

ارشيفي
ارشيفي



أكد مدير شؤون "أونروا" في غزة، توماس وايت أن قطاع غزة يعاني من جوع كارثي، حيث أن 40 بالمئة من السكان معرضون الآن لخطر المجاعة".

وذكر وايت في تدوينة نشرها مدير شؤون "أونروا" في غزة،  عبر حساب الوكالة الأممية عبر منصة "إكس"، أن كل يوم في غزة هو صراع من أجل البقاء، بحثا عن الغذاء والماء".

وقالت "أونروا" اليوم، إن 150 ألف فلسطيني أجبرتهم إسرائيل على الهجرة من المناطق الوسطى من قطاع غزة "ليس لديهم مكان يذهبون إليه".

وأضافت الوكالة أن "أمر الإخلاء الذي أصدرته السلطات الإسرائيلية مؤخرا، يتسبب في استمرار التهجير القسري في الأجزاء الوسطى من غزة".

وشدّدت على أن "أكثر من 150 ألف شخص، بما في ذلك الشباب والأطفال والنساء مع الرضع والمسنين والمعاقين، ليس لديهم مكان يذهبون إليه".

وأشارت إلى أن "معظم أولئك النازحين اضطروا للتحرك للمرة الثانية خلال الحرب"، كما أدرجت "أونروا" صور الأهالي الذين تركوا منازلهم ونزحوا بسبب الهجمات الإسرائيلية.

وقالت "أونروا" بشأن الصعوبات التي يواجهها سكان غزة، إن "الأمل الوحيد المتبقي هو وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية".

وطلب جيش الاحتلال الإسرائيلي، في 22  ديسمبر الجاري، من سكان مخيم البريج ومناطق أخرى وسط قطاع غزة، إخلاء منازلهم بشكل فوري والتوجه إلى مدينة دير البلح.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه|تراجع سعر الذهب أخيرًا بعد ساعات الجنون.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بقضية رشوة.. أمن الدولة تحيل مدير جمرك العاشر و6 آخرين للجنايات

6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت| اعرف الطن بكام

خريطة سقوط الأمطار.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

اليوم.. الإعلان عن نتيجة قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة

إمام عاشور «زعلان» .. أسامة حسن يفجّر مفاجأة حول انضمام اللاعب للأهلي

بسبب إمام عاشور| خلاف بين الشناوي والأهلي قبل نهائى السوبر بساعات.. تفاصيل

رئيس أكاديمية الشرطة : قبول 2950 طالبا بالكلية

ترشيحاتنا

عودة الوباء.. قلق عالمي بسبب سلالة فيروس كورونا الجديدة

ضياء رشوان يكشف تفاصيل مقترح مصر لوقف العدوان على غزة

ضياء رشوان: الأوضاع في غزة كارثية ومصر تبذل جهودا كبيرة لوقف العدوان

السوبر المصري| ماذا قال كولر للاعبي الأهلي قبل مواجهة فيوتشر؟

السوبر المصري| الأهلي يتوجه إلى ملعب محمد بن زايد لخوض مباراة فيوتشر

بقضية رشوة.. أمن الدولة تحيل مدير جمرك العاشر و6 آخرين للجنايات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان تطلع مظبوطة.. اليك طريقة عمل المكرونة بالبشاميل

لحظة بلحظة.. مباراة بيراميدز ضد سيراميكا في كأس السوبر المصري

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة

نشرة المرأة والصحة| إطلالة جديدة تثير الجدل لـ إلهام شاهين.. برج الميزان| مفاجآت غير متوقعة في توقعات 2024

فيديو

شرط وحيد للزواج وهدية غريبة.. سامح الصريطي يكشف تفاصيل زواجه من المطربة حنان

احجز شقتك الآن.. شروط وتفاصيل سكن لكل المصريين |فيديو

انخفاض مفاجئ وغير متوقع في أسعار الذهب| ماذا يحدث ؟.. فيديو

هل تعطل الدراسة وتحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس ورفع حالة الطوارئ.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ