الأونروا: 40% من سكان غزة معرضون لخطر المجاعة





أكد مدير شؤون "أونروا" في غزة، توماس وايت أن قطاع غزة يعاني من جوع كارثي، حيث أن 40 بالمئة من السكان معرضون الآن لخطر المجاعة".

وذكر وايت في تدوينة نشرها مدير شؤون "أونروا" في غزة، عبر حساب الوكالة الأممية عبر منصة "إكس"، أن كل يوم في غزة هو صراع من أجل البقاء، بحثا عن الغذاء والماء".

وقالت "أونروا" اليوم، إن 150 ألف فلسطيني أجبرتهم إسرائيل على الهجرة من المناطق الوسطى من قطاع غزة "ليس لديهم مكان يذهبون إليه".

وأضافت الوكالة أن "أمر الإخلاء الذي أصدرته السلطات الإسرائيلية مؤخرا، يتسبب في استمرار التهجير القسري في الأجزاء الوسطى من غزة".

وشدّدت على أن "أكثر من 150 ألف شخص، بما في ذلك الشباب والأطفال والنساء مع الرضع والمسنين والمعاقين، ليس لديهم مكان يذهبون إليه".

وأشارت إلى أن "معظم أولئك النازحين اضطروا للتحرك للمرة الثانية خلال الحرب"، كما أدرجت "أونروا" صور الأهالي الذين تركوا منازلهم ونزحوا بسبب الهجمات الإسرائيلية.

وقالت "أونروا" بشأن الصعوبات التي يواجهها سكان غزة، إن "الأمل الوحيد المتبقي هو وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية".

وطلب جيش الاحتلال الإسرائيلي، في 22 ديسمبر الجاري، من سكان مخيم البريج ومناطق أخرى وسط قطاع غزة، إخلاء منازلهم بشكل فوري والتوجه إلى مدينة دير البلح.