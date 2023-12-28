القوافل الطبية بصحة الشرقية تتصدر محافظات الجمهورية في تقديم الخدمة الطبية خلال ٢٠٢٣

قدم الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر للفرق الطبية بإدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وعلى رأسهم الدكتور أحمد عبدالحكيم مدير الإدارة، على جهودهم المخلصة المبذولة، في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بمحافظة الشرقية بمنظومة القوافل العلاجية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية 100 يوم صحة.

أكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه يأتي ذلك بعد تصدر منظومة القوافل بمحافظة الشرقية جميع محافظات الجمهورية في تقديم الخدمة الطبية خلال عام 2023، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 161 ألفا و 181 مواطنا بالمحافظة، وذلك في التخصصات الطبية المختلفة، والبالغ عددها 13 تخصص وهم "الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، النساء والتوليد، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، العظام، الأسنان، الجلدية، الروماتيزم والتأهيل، المسالك البولية"، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات الأشعة والفحوصات المعملية، وصرف العلاج اللازم لهم مجاناً، بجانب تحويل الحالات المرضية التي تحتاج إلى عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان أعلنت مساء أمس عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان لـ 2 مليون و259 الف و846 مواطنا، من خلال 1936 قافلة طبية، تم تنفيذها منذ بداية شهر يناير الماضي 2023 وحتى منتصف شهر ديسمبر الجاري، ضمن حملة "100 يوم صحة"، لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الطبية بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 359 ألفا و470 تحليلًا معمليًا وأشعة، لافتًا إلى تحويل 22 ألف و992 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.