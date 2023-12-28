عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القوافل الطبية بصحة الشرقية تتصدر محافظات الجمهورية في تقديم الخدمة الطبية خلال ٢٠٢٣

صدى البلد

قدم الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر للفرق الطبية بإدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وعلى رأسهم الدكتور أحمد عبدالحكيم مدير الإدارة، على جهودهم المخلصة المبذولة، في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بمحافظة الشرقية بمنظومة القوافل العلاجية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية 100 يوم صحة.

 

أكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه يأتي ذلك بعد تصدر منظومة القوافل بمحافظة الشرقية جميع محافظات الجمهورية في تقديم الخدمة الطبية خلال عام 2023، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 161 ألفا و 181 مواطنا بالمحافظة، وذلك في التخصصات الطبية المختلفة، والبالغ عددها 13 تخصص وهم "الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، النساء والتوليد، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، العظام، الأسنان، الجلدية، الروماتيزم والتأهيل، المسالك البولية"، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات الأشعة والفحوصات المعملية، وصرف العلاج اللازم لهم مجاناً، بجانب تحويل الحالات المرضية التي تحتاج إلى عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية.

أمانة مُسعف.. إنقاذ سائق دراجة نارية وتسليم ذويه 23 ألف جنيه بالشرقية|تفاصيل

يذكر أن وزارة الصحة والسكان أعلنت مساء أمس عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان لـ 2 مليون و259 الف و846 مواطنا، من خلال 1936 قافلة طبية، تم تنفيذها منذ بداية شهر يناير الماضي 2023 وحتى منتصف شهر ديسمبر الجاري، ضمن حملة "100 يوم صحة"، لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الطبية بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 359 ألفا و470 تحليلًا معمليًا وأشعة، لافتًا إلى تحويل 22 ألف و992 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.

إدارة القوافل الطبية العلاجية التخصصات الطبيه الأطفال الباطنة الخدمات الطبية والعلاجية الحالات المرضية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسى رئيس الجمهورية الصحة والسكان الفحوصات المعملية القوافل الطبية العلاجية المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب إمام عاشور| خلاف بين الشناوي والأهلي قبل نهائى السوبر بساعات.. تفاصيل

نزل 1000 جنيه|تراجع سعر الذهب أخيرًا بعد ساعات الجنون.. وعيار 21 الآن مفاجأة

6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت| اعرف الطن بكام

تطور مفاجئ|مقابل 75 مليون جنيه.. مهاجم جديد على أبواب الأهلي في يناير

خريطة سقوط الأمطار.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

التفاصيل الكاملة لإنتقال عمر كمال للأهلي

إمام عاشور «زعلان» .. أسامة حسن يفجّر مفاجأة حول انضمام اللاعب للأهلي

اليوم.. الإعلان عن نتيجة قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة

ترشيحاتنا

أطنان مستخبية.. كيف عالجت مباحث ونيابة الجيزة تخزين 138 فدان بصل واحتكارها؟

انخفاض كبير يضرب سعر الذهب اليوم في مصر

ظاهرة تسبب حالات وفاة..تحذير عاجل من الأرصاد الجوية من طقس الساعات المقبلة

قتـ.ل زوجته وأطفـ اله الأربعة.. جريمة بشعة في فرنسا عشية عيد الميلاد

روسيا: اجتماع سري حول صيغة زيلينسكي للسلام بمشاركة دول غربية

الصومال وأرض الصومال يستأنفان الحوار في جيبوتي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاي تخزن الكرفس لعام كامل.. طازج ومطبوخ

لحظة بلحظة.. مباراة الأهلي وفيوتشر في نهائي السوبر المصري

طريقة تجميد البطاطس طوال السنة

عشان تطلع مظبوطة.. اليك طريقة عمل المكرونة بالبشاميل

فيديو

تشكيل ناري للنادي الأهلي والتغييرات بالجملة| كولر يفاجئ الجميع

عملت 60 علاقة وكنت بخدر السيدات.. اعترافات طبيب نساء روض الفرج

شرط وحيد للزواج وهدية غريبة.. سامح الصريطي يكشف تفاصيل زواجه من المطربة حنان

احجز شقتك الآن.. شروط وتفاصيل سكن لكل المصريين |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ