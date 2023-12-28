حملة طبية للقضاء على البعوض والحشرات الناقلة للأمراض في رأس غارب

وجه اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، في إطار حرصه على الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، ومنع انتشار البعوض والحشرات الناقلة للأمراض، الإدارة الصحية بتكثيف أعمال الرش الضبابي في جميع قطاعات المدينة.

وأكد نديم أنه تمت أعمال الرش بشارع الميناء وشوارع منطقة السقالة، بهدف التصدي للبعوض والحشرات الضارة وضمان سلامة المواطنين. وفي هذا السياق، شدد رئيس المدينة على ضرورة استمرار أعمال الرش الضبابي بشكل دوري لتغطية جميع قطاعات وتقاسيم المدينة.

وأضاف نديم أن هذه الجهود تأتي في إطار تحقيق التوازن البيئي والحفاظ على الصحة العامة، حيث يتم التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتحديد المناطق ذات الاحتياج الأكبر وتحديد التوقيت المناسب لتنفيذ عمليات الرش.