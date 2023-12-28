كليات جامعة حلوان : امتحانات الفصل الدراسي الأول تسير في هدوء وانتظام .. وهذه عقوبات الغش

جامعة حلوان تكشف عقوبات الغش و الشغب خلال الامتحانات للطلاب

كليات جامعة حلوان : امتحانات الفصل الدراسي الاول تسير في هدوء و انتظام

رئيس جامعة حلوان : استعدادات مكثفة طوال فترة الامتحانات

بدأت كليات جامعة حلوان امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الدراسي الجامعي 2023 - 2024 وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وصرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان انه قد ام التنويه علي مسئولي الكليات بتذليل كافة العقبات أمام الطلاب وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية لهم خلال فترة الامتحانات، واتخاذ كافة الاستعدادت الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الاول طوال فترة الامتحانات ، وتجهيز القاعات وتوفير التهوية الجيدة، وتوفير مناخ ملائم لطلاب الجامعة لآداء الامتحانات.

وأكد رئيس الجامعة على ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة بالكليات على الحضور لضمان الانضباط ، وتوفير سيارات الإسعاف بمحيط اللجان لمواجهة أى حالات طارئة خلال الامتحانات، وتوفير أطقم طبية بكل الكليات للتعامل الطبي السريع، والتأكيد على اتخاذ كافة إجراءات التأمين والسلامة وتوفير بيئة آمنة وجو نفسى مناسب للطلاب لآداء الامتحانات فى سهولة ويسر.



وتابع انه اكد على ضرورة تحقيق الانضباط فى أعمال الامتحانات والكنترولات بالكليات، وأن يسير التصحيح والرصد بشكل يومى لإعلان نتائج الطلاب فى أسرع وقت.

و كشف الدكتور مجدي الحجري عميد كلية العلوم جامعة حلوان ان الكلية قد بدات في الامتحانات ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ و تنتهي ٢٤ يناير ٢٠٢٤ و لا وجود لاي حالات للغش و الغش حتي الان

و تابع عميد كلية العلوم انه تم تقسيم الطلاب علي فترتين خلال امتحانات الفصل الدراسي الاول و توفير كل ما يلزم لهم حرصا علي راحتهم .

و اعلنت الدكتور امل لطفي عميد كلية الحقوق بحلوان انه من المقرر ان بدأت امتحانات الفصل الدراسي الاول لكافة الفرق الدراسية ٢٣ ديمسبر ٢٠٢٣ و تنتهي نهاية شهر يناير ٢٠٢٤ .

و اشارت عميد كلية الحقوق انه تجري امتحانات منتصف العام الدراسي وفقا لقواعد المجلس الاعلي للجامعات ، و ان الامتحانات تسير في هدوء تام منذ بدايتها .

وقد اعلنت إدارة جامعة حلوان، انه علي الطلاب بكافة المراحل الدراسية الالتزام بمحظورات لجان الامتحانات المحددة من قبل وزارة التعليم العالي و المجلس الاعلي للجامعات حرصا علي سلامتهم و عدم التعرض للمسائلة .

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و كشفت جامعة حلوان للطلاب عقوبات الغش و الشغب خلال لجان امتحانات الفصل الدراسي الاول :

- أعمال الشغب بالامتحانات تصل للفصل من الجامعة "ترم دراسى كامل".

- كل طالب يعثر معه على أى مواد لها علاقة بالمقرر موضوع الامتحان يخرج من قاعة الامتحان ويعدّ امتحانه لاغيًا في المقرر الذي ارتكبت فيه المخالفة ويحال إلى لجنة الانضباط، وفى حال ثبوت المخالفة يحرم من دخول امتحان المقررات التى تليه ويعطى فيها درجة الصفر.

- يحق للعميد أو من ينوب عنه أو رئيس القاعة أن يفتش الطالب أو يأمر بتفتيشه إذا وجدت قرائن قوية تدعو إلى الاشتباه بأن فى حيازة ذلك الطالب ما له علاقة بالمقرر موضوع الامتحان.

- أن يعاقب الطالب بالفصل من الجامعة إذا ثبت انتحاله شخصية غيره بقصد أداء الامتحان عنه، وكذلك الطالب الذي أدخل شخصًا بدلًا عنه لهذه الغاية ويحال كل منهما الى القضاء.



- كل طالب يحاول الغش بأية صورة كانت أو يضبط وهو يغش في الامتحان يخرج من قاعة الامتحان، ويعدُّ امتحانه لاغيًا في المقرر الذى ارتكب فيه المخالفة ويحال إلى لجنة الانضباط، وفى حال ثبوت الغش يلغى امتحانه فى جميع مقررات الدورة الامتحانية ويعطى درجة الصفر، ويعاقب بالحرمان من التقدم إلى الامتحان فى أربع دورات امتحانية على الأكثر، وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها مجلس التعليم العالى.



- وإذا كرر الطالب المخالفة يخرج من قاعة الامتحان ويعدُّ امتحانه لاغيًا فى المقرر الذي ارتكب فيه المخالفة ويعطى فيه درجة الصفر.

- ويتم إخراج الطالب من قاعة الامتحان في الحالات السابقة من قبل العميد أو من ينوب عنه أو رئيس القاعة، ويعدُّ الأستاذ الممتحن في الامتحانات العملية رئيسًا للقاعة ، يترتب على إلغاء الامتحان بطلان الشهادة وسحبها من حاملها إذا كانت قد منحت قبل كشف الغش أو كشف المشاركة فيه، وفى جميع الأحوال ينظم ضبط بالحادث ويقدم إلى العميد.