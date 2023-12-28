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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبومازن: نتمنى توقف العدوان واستباحة الدم الفلسطيني ليعم السلام بأرض السلام

ابومازن
ابومازن

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية؛ بأن رئيس دولة فلسطين محمود عباس تلقي ، اليوم الخميس، دعوة لحضور قداس أعياد الميلاد المجيدة وقداس منتصف الليل، وفق التقويم الشرقي.

جاء ذلك خلال استقباله، بمقر الرئاسة، بمدينة رام الله، الوكيل البطريركي للروم الأرثوذكس في كنيسة المهد المطران فينذكتوس، والناطق باسم بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية الأب عيسى مصلح، وراعي كنيسة المهد للروم الأرثوذكس الأب عيسى ثلجية.

وقال الرئيس: "نهنئ أبناء شعبنا الفلسطيني، وأبناء الكنائس المسيحية التي تسير وفق التقويم الشرقي خاصة، بحلول هذه الأعياد المباركة، التي نتمنى أن تأتي وقد توقف العدوان واستباحة الدم الفلسطيني، ليعم السلام في أرض السلام".

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