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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من الجولان.. تفاصيل العدوان الإسرائيلي على العاصمة السورية دمشق

ارشيفي
ارشيفي

كشفت وسائل إعلام روسية تفاصيل العدوان الإسرائيلي علي محيط العاصمة السورية دمشق حيث أفادت بإطلاق طائرات إسرائيلية عدة صواريخ من فوق أراضي الجولان السوري المحتل.

 

وقالت أيضا إن الغارات استهدفت بعض المواقع جنوب العاصمة دمشق حيث تمكنت الصواريخ الاعتراضية لسلاح الدفاع الجوي السوري من التصدي لمعظمها الصواريخ المعادية.

وشنت طائرات حربية إسرائيلية عدوانا جويا بالصواريخ على مواقع في محيط العاصمة السورية دمشق.

 

وكانت وسائل إعلام سورية ذكرت بأنه تم رصد طائرة استطلاع مسيّرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي لمدة تقارب 8 ساعات ‏ منذ الساعة 15:00 وحتى 22:45 مساء اليوم بالتحليق قبالة سواحل سوريا ولبنان على ارتفاع يزيد عن 16km باستطلاع مكثف للعمق السوري من جنوب الساحل السوري حتى حمص ومحيطها حتى جنوب العاصمة دمشق مع استطلاع للبنان.

 

وكانت قاعــدة الإحــتلال الأمريكـي في حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور الشمالي الشرقي قد استهدفت بـضربات ، أوقـعت إصــابات مباشرة فيها ، وهذا الاستـهداف الثاني لهذا اليوم .

 

كما شوهد هبوط طـائرة عـسكرية للقـوات الجـوية التابعة للإحتـلال الأمريكـي بمهـبط قاعـدة مسـاكن الجبسة الغيـر شرعيـة بمدينة الشدادي جنوب الحسكة ، على متنـ.ـها 120 عنـصر من قـوات " غريـن باريتــس " الأمريكــية والتي تعد من قــوات النــخبة .

 

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