الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

جوهر نبيل يناقش استضافة مصر الملتقى الأفريقي الأول لمكافحة المنشطات

جوهر نبيل
جوهر نبيل
علا محمد

عقد وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، لقاء عبر الفيديو كونفرانس، مع المدير الإقليمي وممثل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا - WADA) في إفريقيا، رودني سويجلر، بحضور رئيس الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، الدكتور حازم خميس، والمدير التنفيذي للوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، إيمان جمعة، وذلك لمناقشة ومتابعة إستعدادات مصر لاستضافة "الملتقي الأفريقي الأول لمكافحة المنشطات" والذي من المقرر انعقاده في إبريل المقبل.

أكد وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، أن الدولة المصرية تولي ملف مكافحة المنشطات أهمية كبيرة في إطار حرصها على ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في الرياضة، مشيرًا إلى أن استضافة مصر لـ”الملتقى الأفريقي الأول لمكافحة المنشطات” تعكس ثقة المؤسسات الرياضية الدولية في قدرات مصر التنظيمية وخبراتها المتراكمة في استضافة الفعاليات القارية والدولية.


وأوضح الوزير أن هذا الملتقى يمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية وتبادل الخبرات في مجالات التوعية والرقابة والتشريعات المرتبطة بمكافحة المنشطات، بما يسهم في تطوير منظومة العمل الرياضي بالقارة الأفريقية، مشددًا على أن وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، تعمل على توفير كافة سبل الدعم لإنجاح هذا الحدث بما يحقق أهدافه في نشر ثقافة الرياضة النظيفة بين الرياضيين في مختلف الدول الأفريقية.

من جانبه، تقدم المدير الإقليمي وممثل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في أفريقيا، رودني سويجلر، بالتهنئة إلى وزير الشباب والرياضة على توليه منصبه الجديد، متمنيًا له التوفيق في قيادة قطاع الشباب والرياضة خلال المرحلة المقبلة.


كما نقل تحيات رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (WADA)، معربًا عن تطلعه إلى عقد لقاء ثنائي مع وزير الشباب والرياضة في الفترة المقبلة، لمواصلة تعزيز التعاون المشترك بين الوكالة الدولية والجهات المعنية في مصر.

كما أشاد بالجهود التي تبذلها مصر في مجال مكافحة المنشطات، والتعاون مع الدول الأفريقية وتبادل الخبرات بما يسهم في دعم منظومة الرياضة النظيفة في القارة الأفريقية.

وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل المدير الإقليمي وممثل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات رودني سويجلر رئيس الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات حازم خميس

يظهر في صمت.. 6 علامات قد تكشف ارتفاع الكوليسترول في الجسم

فاكهة رخيصة في الأسواق تحمي القلب وتنظم ضغط الدم.. تناولها يوميًا تفيد صحتك

بشرى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية أبيض x أسود

طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة

