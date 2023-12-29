عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل الفوائد البنكية التي تدخل في مصاريف المعيشة عليها زكاة

دار الإفتاء
دار الإفتاء

قال الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: رأس المال الأصلي الذي يجلب هذه الفوائد هو من عليه زكاة إذا كان بالغا للنصاب وحال عليه الحول ، أما إذا كان هذه الفوائد البنكية متروكة في البنك وبلغت النصاب وحال عليها الحول يخرج ١٠ % من إجمالي المبلغ .

كيفية حساب زكاة المال على الوديعة البنكية
قال الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية إن الزكاة على الوديعة البنكية نوعان ، الأولى: إذا كانت في البنك وزائدة عن احتياجاتك ولا تلجأ الى عوائدها للصرف على متطلبات المنزل وحال عليها الحول وبلغت النصاب تخرج عليها 2.5% سنويا.

 

وأضاف عاشور خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء الرسمية أن النوع الثاني: إذا كنت تستفيد من عائدها الشهري لتلبية متطلبات المنزل او للصرف على شيء محدد سلفا كان تخصص هذا العائد لشراء العلاج الشهري ، أي بشكل عام تحتاج الى هذا العائد فهنا تخرج من كل عائد شهري 10% فلو كان العائد منها 1000 جنيه شهريا تخرج 100 جنيه زكاة شهريا ويشترط ان يكون مبلغ الوديعة بالغا للنصاب وحال عليه الحول.

راتبك الشهري عليه زكاة مال في هذه الحالة.. علي جمعة يكشف عنها

لكل من أصابه الضيق واجتمعت عليه الهموم.. دعاء نبوي احرص عليه الآن

الزكاة على الودائع البنكية

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن نسبة زكاةالمال المستثمر في تجارة أو في شكل ودائع بنكية تبلغ 2.5% على إجمالي أصل المال مضافًا إليه الفوائد والأرباح، إلا في حالة واحدة تخرج فيها زكاة الودائع البنكية عن الأرباح فقط.

وأوضح «وسام» عبر البث المباشر بصفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، في إجابته عن سؤال: «هل تُحسب زكاة المال على رأس المال -أصله- أم على الأرباح؟ هل الزكاة عن الأموال المودعة بالبنوك تكون على أصل المبلغ أم على الأصل والفوائد معًا؟»، أنه إذا كان المال مستثمرًا في تجارة، ففي هذه الحالة هناك قول واحد وهو وجوب إخراج الزكاة بنسبة 2.5 % من إجمالي المال أي عن أصل المال مضافًا إليه الأرباح.

لم أخرج الزكاة عدة سنوات فهل التوبة تكفي أم يجب إخراجها

قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن زكاة المال تجب إذا بلغ المال الذي تم توفيره النصاب وحال عليه الحول وقيمته 85 جرام ذهب عيار 21 ونخرج ربع العشر يعني 2.5% يعني كل 1000 جنيه عليه 25 جنيها وكل 100 ألف جنيه عليها 2500 جنيه وكل مليون عليه 25 ألف جنيه توزع على الفقراء وفي مصارفها الشرعية.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء ، خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، انه يجب أن نخرج الزكاة ويمكن دفعها أثناء شهور العام قبل بداية العام الجديد كما يجب أن نقضي ما علينا من الزكاة في السنين السابقة لان دين الله أحق أن يقضى.

كيفية حساب زكاة المال الوديعة البنكية دار الإفتاء الزكاة على الودائع البنكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه.. تراجع أسعار الذهب بعد الارتفاعات المتتالية.. اعرف وصل كام

2000 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد قفزة غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

خطوبة ابنة مدرب الأهلي اليسيا يانكون إلى رائد أعمال مصري..من هو؟

بعد موجة الأمطار الغزيرة الساعات الماضية|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن هذه الظاهرة

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 29-12-2023

حكم تأخير الغسل من الجنابة بسبب برودة الجو

خالد الغندور ينتقد لاعبي الأهلي: سبحان الله نفس اللعبة

ضربة موجعة لتجار الدولار في السوق

ترشيحاتنا

نص خطبة الجمعة الأخيرة في 2023.. مهمة لكل إمام وخطيب

لتوظيف 48 ألف شخص.. إسرائيل تمول إنتل بـ 3.2 مليار دولار لإنشاء مصنع جديد

أمطار رعدية غزيرة.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم في هذه المناطق

غارات إسرائيلية عنيفة على غزة وسط اشتباكات بين جيش الاحتلال والقسام

إيران تعدم 4 مواطنين على صلة بالموساد الإسرائيلي.. تفاصيل

قوات الاحتلال تطلق نيران رشاشاتها الثقيلة على أطراف بلدة البستان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غادة عبد الرازق تثير الجدل بإطلالتها في أحدث ظهور| شاهد

نشرة المرأة والصحة| جمال شعبان يحذر من برودة الشتاء على القلب..من هم الأكثر عرضة لمتحور كورونا الجديد

شاهد ياسمين الخطيب تثير الجدل بإستديو البرنامج

بلقطات جريئة..شاهد إطلالة ثراء جبيل تشعل السوشيال ميديا مع خطيبها

فيديو

مش هشتغل معاه| رباب ممتاز تعلق على أزمتها مع محمد السبكي .. خاص

عمرو دياب يشعل حفله الغنائي بأغنية قمرين فى السعودية |فيديو

الجمهور بيحب المشاهد الساخنة|تصريح مثير لـ إيناس الدغيدي حول شهرة الفنانين..فيديو

بعد ظهوره لأول مرة..أحمد رزق: ابني ليس لديه ميول فنية حتى الآن|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ