مصدر عسكري يكشف خسائر سوريا من الهجوم الإسرائيلي على دمشق

ذكر مصدر عسكري سوري أن حوالي الساعة 05: 23 من مساء اليوم شهدت تنفيذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الجنوبية.

وأكد المصدر السوري أن وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها.

فيما بين المصدر أن الخسائر اقتصرت على الماديات.

ذكرت وسائل إعلام سورية، أن العـدوان إسرائيلي علي سوريا استهــدف نقطة رادار تل صحن العســكرية التابعة للجيش العربي السوري شرقي قرية الهويا في الريف الجنوبي للسويداء .

وكانت وسائل إعلام روسية كشفت تفاصيل العدوان الإسرائيلي علي محيط العاصمة السورية دمشق حيث أفادت بإطلاق طائرات إسرائيلية عدة صواريخ من فوق أراضي الجولان السوري المحتل.

وقالت أيضا أن الغارات استهدفت بعض المواقع جنوب العاصمة دمشق، حيث تمكنت الصواريخ الاعتراضية لسلاح الدفاع الجوي السوري من التصدي لمعظمها الصواريخ المعادية.

وشنت طائرات حربية إسرائيلية عدوانا جويا بالصواريخ على مواقع في محيط العاصمة السورية دمشق.

وكانت وسائل إعلام سورية ذكرت بأنه تم رصد طائرة استطلاع مسيّرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي لمدة تقارب 8 ساعات ‏ منذ الساعة 15:00 وحتى 22:45 مساء اليوم بالتحليق قبالة سواحل سوريا ولبنان على ارتفاع يزيد عن 16km باستطلاع مكثف للعمق السوري من جنوب الساحل السوري حتى حمص ومحيطها حتى جنوب العاصمة دمشق مع استطلاع للبنان.

وكانت قاعــدة الإحــتلال الأمريكـي في حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور الشمالي الشرقي قد استهدفت بـضربات ، أوقـعت إصــابات مباشرة فيها ، وهذا الاستـهداف الثاني لهذا اليوم .

كما شوهد هبوط طـائرة عـسكرية للقـوات الجـوية التابعة للإحتـلال الأمريكـي بمهـبط قاعـدة مسـاكن الجبسة الغيـر شرعيـة بمدينة الشدادي جنوب الحسكة ، على متنـ.ـها 120 عنـصر من قـوات " غريـن باريتــس " الأمريكــية والتي تعد من قــوات النــخبة .