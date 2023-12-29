نزل 1000 جنيه.. تراجع أسعار الذهب بعد الارتفاعات المتتالية.. اعرف وصل كام

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 29 ديسمبر 2023 حوالي 110 جنيهات بعد ارتفاع سعر عيار 21 إلى مستوى 3225 جنيها ليسجل صباح اليوم الجمعة 3110 جنيهات، كما انخفض سعر الجنيه الذهب بنحو 1000 جنيه.

أسباب انخفاض أسعار الذهب

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 200 جنيه منذ ارتفاعها خلال تعاملات يوم الإثنين الماضي، ووصول سعر جرام الذهب عيار 21 لمستوى 3350 جنيهًا، تحت غطاء العرض والطلب، يؤكد على وجود شبهة التلاعب في الأسعار، بجانب الطلب الوهمي، إذ لا يمكن أن يرتفع الطلب ويتراجع بصرة حادة ومفاجئة، مضيفا، أن سوق الذهب يشهد حالة من الغضب بين التجار والمتعاملين نتيجة الارتفاعات التراجعات الحادة غير المبررة، التي تعرضهم لتكبد خسائر كبيرة.

سعر جرام الذهب عيار 21 و18 اليوم الجمعة

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وعيار 18 اليوم الجمعة نحو 3110 جنيهات و2666 جنيها.

أسعار أعيرة الذهب في مصر اليوم الجمعة

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الجمعة: بيع 3,497 شراء 3,554

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم الجمعة :بيع 3,206 شراء 3,258

كانت عدد من منصات الإعلان عن أسعار الذهب قررت تعليق نشر أسعار الذهب خلال الأيام الماضية، في محاولة للتصدي، للتلاعب في الأسعار، من قبل بعض كبار التجار، وتجاوزها لمستويات غير مسبوقة، في ظل العطلة الرسمية للبورصة العالمية تزامنًا مع احتفالات أعياد الميلاد.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة: بيع 3,060 شراء 3,110

سعر الذهب عيار 18 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة: بيع 2,623 شراء 2,666

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم الجمعة: بيع 2,040 شراء 2,073

سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم الجمعة: بيع 1,749 شراء 1,777

سجل سعر الذهب الأونصة اليوم الجمعة: بيع 108,761 شراء 110,538

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة: بيع 24,480 شراء 24,880

سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة : بيع 3,497,143 شراء 3,554,286

قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

أسعار الذهب عالميا

سجلت أسعار الذهب خلال الخميس أعلى مستوى في 3 أسابيع، وذلك بعد ارتفاع استمر لأربعة جلسات متتالية، حيث يجد الذهب الدعم من تراجع مستويات الدولار الأمريكي وذلك على الرغم من ضعف أحجام التداول والسيولة النقدية في الأسواق بسبب فترة العطلات السنوية.

جدول أسعار أعيرة الذهب في مصر اليوم

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 بيع 3,497 شراء 3,554 عيار 22 بيع 3,206 شراء 3,258 عيار 21 بيع 3,060 شراء 3,110 عيار 18 بيع 2,623 شراء 2,666 عيار 14 بيع 2,040 شراء 2,073 عيار 12 بيع 1,749 شراء 1,777 الاونصة بيع 108,761 شراء 110,538 الجنيه الذهب بيع 24,480 شراء 24,880 الكيلو بيع 3,497,143 شراء 3,554,286 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

أسعار الذهب عالميا:

الأسبوع الأول في شهر ديسمبر شهد تسجيل الذهب لأعلى مستوى تاريخي عند 2148 دولار للأونصة قبل أن يعود وينخفض بشكل سريع، ولكن استطاع المعدن النفيس أن يحافظ على تداولاته فوق المستوى 2000 دولار للأونصة لخمسة أسابيع متتالية مما يزيد من زخم الصعود خاصة ان السعر قد كون قاعدة سعرية فوق المستوى 2000 دولار قد تساعده على الاستمرار في الارتفاع.

الذهب وجد الدعم من التراجع الكبير في مستويات الدولار الأمريكي فقد انخفض مؤشر الدولار اليوم ليسجل أدنى مستوى جديد في 5 أشهر ليسجل انخفاض للجلسة الخامسة على التوالي، في طريقه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 0.8% وهو انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي.

الضغط السلبي الواقع على الدولار الأمريكي ناتج من تزايد التوقعات أن البنك الفيدرالي في طريقه إلى البدء في خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من عام 2024 في اجتماع مارس، وذلك بعد البيانات الأقل من المتوقع عن التضخم الأمريكي التي صدرت الأسبوع الماضي بالإضافة إلى تقلص معدلات النمو الاقتصادي في الربع الثالث.

من ناحية أخرى ارتفع العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات خلال جلسة اليوم بنسبة 0.6% وذلك بعد أن سجلت أدنى مستوى جديد منذ 5 أشهر عند 3.783% لتسجل حتى الآن انخفاض منذ بداية الأسبوع بنسبة 2% في طريقها إلى تسجيل انخفاض للأسبوع الخامس على التوالي.

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

يبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد، وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها فيما قد يتراوح بين 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة، أما مصنعية سبائك الذهب، فيتم حسابها بداية من نحو 35 جنيها فيما فوق، والسبائك حتى 100 جرام، وتعامل معاملة المشغولات.