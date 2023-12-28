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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو دياب يطرح 3 أغنيات جديدة من ألبوم "مكانك"

صدى البلد

طرح النجم عمرو دياب ٣ أغنيات جديدة من البومه "مكانك" والذي يضم ١٢ أغنية بدأ طرحها على مدار اليوم.


الأغنيات الثلاثة هي لوحدنا، الكلام ليك أنت، ومتتعوضش بحد.

 

أغنية لوحدنا كلمات تامر حسين، ألحان عمرو دياب، توزيع  أسامة الهندي، تسجيل غناء  م .شيري شكري، وميكساچ  و ديچتال ماستر أمير محروس، أما أغنية الكلام ليك انت فهي من كلمات تامر حسين ولحن محمد قماح وتوزيع أسامة الهندي، تسجيل غناء  م .شيري شكري، وميكساچ  وديچتال ماستر أمير محروس.

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وأخيرا أغنية ما تتعوضش بحد وهي من كلمات تامر حسين ، لحن عزيز الشافعي، توزيع شريف فهمي، تسجيل غناء  م .شيري شكري، وميكساچ  و ديچتال ماستر أمير محروس.

 

وكان الفنان عمرو دياب قد تصدر تريند موقع اكس فور طرح أغنية "بيوحشنا" أولى اغنيات ألبوم مكانك وذلك عقب صدورها بأقل من نصف ساعة.

 

يذكر أن الفنان عمرو دياب سيطرح أغنيات البومه الجديد "مكانك" وعددها ١٢ أغنية على مدار اليوم بمعدل أغنية كل ساعة عبر تطبيق أنغامي في تجربة جديدة بطريقة طرح الألبومات.

 

ومن ناحية أخرى يستعد عمرو دياب لإحياء حفل كبير الليلة في الرياض على مسرح أبو بكر سالم وذلك بمناسبة احتفالات رأس السنة.

 

الجدير بالذكر أن الفنان عمرو دياب هو الفنان الأعلى استماعا عبر تطبيق أنغامي في عام ٢٠٢٣ ، بالإضافة إلى تصدر أغنيته "الحفلة" قائمة الأغاني الأعلى استماعا في نفس العام.

ألبومه الجديد أسامة الهندي النجم عمرو دياب الفنان عمرو دياب الموسيقيين تامر حسين

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