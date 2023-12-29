صعبة..أول تعليق من مصطفى شوبير بعد فوز الأهلي

نشر الإعلامي أحمد شوبير تصريحات ابنه مصطفى شوبير عبر حسابه بموقع فيسبوك بعد فوز النادي الأهلي بالسوبر المصري أمام فيوتشر .

وكتب شوبير : مصطفى شوبير : المباراة كانت صعبة أمام فريق قوي، والحمدلله تداركنا أخطاء الشوط الثاني وحققنا اللقب.

انتهت أحداث مباراة النادي الأهلي ومودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، المقامة حاليا على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات، بفوز الأهلي بنتيجة ٤-٢ .

وبهذه النتيجة يحصد الأهلي لقب السوبر للمرة ١٤ في تاريخه.

وانتهت أحداث الشوط الثاني من مباراة النادي الأهلي ونادي مودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات، بالتعادل ٢-٢.