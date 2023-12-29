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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من كولر عقب الفوز بكأس السوبر المصري

صدى البلد

أبدى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته البالغة بالتتويج بلقب كأس السوبر المصري على حساب مودرن فيوتشر بعد الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين، قائلًا إن الفريق قدم أداءً جيدًا للغاية وأنه سعيد بمستوى اللاعبين.

وأوضح كولر أن الفريق بدأ المباراة بشكل جيد، وقدم أداءً مميزًا للغاية خلال الشوط الأول، ونجح في تسجيل هدفين، ولكن في الشوط الثاني أهدر اللاعبون عدة فرص ولم يستطع الفريق زيادة غلة الأهداف.

وتابع كولر: إن خطأً تسبب في تسجيل مودرن فيوتشر الهدف الأول، الذي أدخله في أجواء المباراة، وبعدها مباشرة سجل الهدف الثاني، وهذا التعادل جعل المباراة أكثر إثارة وجعل للفوز طعمًا مختلفًا بعد مجهود كبير.

وأكد المدير الفني للأهلي أنه كان واثقًا بشكل كبير في الفريق وفي القوة البدنية للاعبين، مشددًا على أن الأهلي كان الأفضل في الشوطين الإضافيين وترجم سيطرته إلى هدفين آخرين، ليحسم المباراة لصالحه ويتوج باللقب.

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