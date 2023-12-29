مباراة درامية أمام فيوتشر المكافح..تعليق مثير من هاني حتحوت على نهائي السوبر

علق الاعلامي هاني حتحوت علي فوز النادي الاهلي بالسوبر المصري امام فيوتشر .

وكتب هاني حتحوت : الأهلى سووووبر.... موديست الغائب يعود ببطولة فى مباراة درامية أمام فيوتشر المكافح.

وانتهت أحداث مباراة النادي الأهلي ومودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، المقامة حاليا على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات، بفوز الأهلي بنتيجة ٤-٢ .

وبهذه النتيجة يحصد الأهلي لقب السوبر للمرة ١٤ في تاريخه.

وانتهت أحداث الشوط الثاني من مباراة النادي الأهلي ونادي مودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات، بالتعادل ٢-٢.