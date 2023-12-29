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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا | مصر تطرح إطارًا لمقترح لإنهاء أزمة غزة ..انهيار عقارين متجاورين في روض الفرج .. إيناس الدغيدي: منتظرة يوم وفاتي

نشرة أخبار صدى البلد
نشرة أخبار صدى البلد

حرصا على تقديم خدمات الإطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى، من يوم الجمعة، ويتضمن أهم الأحداث، وفيه:

مصر تطرح إطارًا لمقترح لإنهاء أزمة غزة

قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان إن مصر طرحت إطارا لمقترح لوقف العدوان على غزة وإعادة الاستقرار للمنطقة، ومحاولة تقريب.

انهيار عقارين متجاورين في روض الفرج دون وقوع إصابات أو وفيات

انهار عقارين متجاورين بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة دون وقوع إصابات أو وفيات.

40 شخصا ..ارتفاع عدد المصابين بعقر كلب ضال في أسيوط

ارتفع عدد اصابات عقر الكلب الضال بمنطقة الوليدية في مدينة أسيوط الى 40 شخصا وتم نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام ومستشفى الشاملة وأخذ المصل المضاد.

سقط عليه سقف المسجد ..مصرع إمام مسجد عقب انتهاء صلاة العشاء في قويسنا

لقي إمام مسجد بمركز قويسنا التابع لمحافظة المنوفية مصرعه إثر سقوط سقف المسجد عليه عقب انتهاء صلاة العشاء مساء اليوم الخميس، وجرى نقله لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى قويسنا المركزي.

حسام حسن : الأهلي حظه حلو إنه ملعبش ضربات جزاء

نشر الإعلامي أحمد شوبير تصريحات حسام حسن بشأن الأهلي بعد فوزه بالسوبر المصري أمام فيوتشرعبر حسابه بموقع فيسبوك. وكتب شوبير: حسام حسن : الأهلي حظه حلو انه ملعبش ضربات جزاء. وانتهت أحداث مباراة النادي الأهلي ومودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

أول رد فعل من كهربا بعد الفوز بالسوبر المصري

حرص نجم الأهلي محمود كهربا على الاحتفال بعد فوز النادي الأهلي بالسوبر المصري أمام فيوتشر . ونشركهربا فيديو له وهو يقود يخت بدبي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام. وانتهت أحداث مباراة النادي الأهلي ومودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، المقامة حاليا على ملعب محمد بن زايد.

أنا صح.. تصريحات نارية من كولر بشأن نزول موديست

نشر الإعلامي أحمد شوبير تصريحات مارسيل كولر بعد فوز النادي الأهلي بالسوبر المصري امام فيوتشر . وكتب شوبير عبر حسابه بموقع فيسبوك : أنا صح ... أنا صح ... نزلت موديست وجاب جول وعمل اسيست ... شاهد أول تعليق من مارسيل كولر عقب السوبر. وانتهت أحداث مباراة النادي الأهلي ومودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر.

عمرو دياب يشعل حفله الغنائي بأغنية قمرين فى السعودية |فيديو

أشعل الهضبة عمرو دياب حفله الغنائي اليوم فى السعودية بباقة من أبرز أغانية ، وعلى رأسهم أغنية قمرين .

بعد ظهوره لأول مرة..أحمد رزق: ابني ليس لديه ميول فنية حتى الآن|خاص

أعرب الفنان أحمد رزق عن سعادته بتكريمه فى مهرجان الدير جيست لعام 2023 عن دوره فى مسلسل حضرة العمدة الذى عرض فى ماراثون رمضان الماضي.

سلماوي: المطابع المصرية أصدرت 300 رواية شبابية خلال 2023

أكد الكاتب والمفكر محمد سلماوي، أنه أعتقد أن الوزير السياسي هو الأفضل لأنه سيكون واعيا بالمشروع السياسي للدولة، وسيعمل أيضا على الإهتمام بالجانب الثقافي للدولة.

منتظرة يوم وفاتي| إيناس الدغيدي: الرجالة خاينين والمجتمع مش بيحاسبهم.. واللي يحرم الفن ويرجع مشوه فكريا

حلت المخرجة إيناس الدغيدي، ضيفة على الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج حبر سري ، المُذاع عبر فضائية القاهرة والناس .

شمس الكويتية: العالم سينقسم اعتمادا على ثنائيات الخير والشر

قالت الفنانة شمس الكويتية أنها تتوقع بدءًا من عام 2024 وما بعدھ أن العالم سينقسم إلى عبيد وأسياد اعتمادا على ثنائيات الخير والشكر والذكر والأنثى والأسود والأبيض .

نتنياهو يلغي اجتماعاً لمجلس الحرب بشأن مستقبل غزة

ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعاً لمجلس الحرب، كان من المفترض عقده ليل الخميس، لمناقشة خطة إسرائيل بشأن مستقبل غزة بعد الحرب.

الجيش الأمريكي يسقط صاروخ وطائرة مسيرة أطلقها الحوثيون جنوب البحر الأحمر

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في بيان عاجل لها منذ قليل، سقاط طائرة مسيرة وصاروخ مضاد للسفن في جنوب البحر الأحمر أطلقه الحوثيون.

قرار جديد بعدم أهلية ترامب لخوض الانتخابات في ولاية مين

أصدرت محكمة أمريكية، اليوم الجمعة، قرارًا بعدم أهلية الرئيس الأمريكي السابق ترامب لخوض الانتخابات التمهيدية في ولاية مين.

للمرة الثانية في أقل من ساعة .. إسرائيل تقصف العاصمة السورية دمشق

أفادت وكالة الأنباء السورية سانا في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي على محيط دمشق، هو الثاني في أقل من ساعة.

 

 

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