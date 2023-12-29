الجيش الأمريكي يسقط صاروخ وطائرة مسيرة أطلقها الحوثيون جنوب البحر الأحمر

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في بيان عاجل لها منذ قليل، إسقاط طائرة مسيرة وصاروخ مضاد للسفن في جنوب البحر الأحمر أطلقه الحوثيون.

وقالت القيادة المركزية في بيانها: " لم ترد تقارير عن إصابات أو أضرار في 18 سفينة كانت موجودة بالمنطقة".

ومساء أمس، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان فرض عقوبات على "شبكة إيرانية" قالت إنها "تمول هجمات الحوثيين على الشحن الدولي" في البحر الأحمر.

وذكرت الوزارة أن هذه العقوبات تستهدف فرداً و3 كيانات لدورهم في تسهيل تدفق الأموال من إيران للحوثيين.

وقال وكيل وزارة الخزانة بريان نيلسون في البيان، إن "إجراء اليوم يؤكد عزمنا على تقييد التدفق غير المشروع للأموال إلى الحوثيين، الذين يواصلون شن هجمات خطيرة على الشحن الدولي، ويخاطرون بزعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر".

وتقول وزارة الخزانة إن الوسيط المالي هو نبيل علي أحمد الحظا، رئيس جمعية الصرافين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء، بدعوى أنه عمل وسيطاً مالياً للحوثيين، وساعد على إخفاء مصدر الأموال.

وتزعم وزارة الخزانة الأمريكية أن هذا الشخص والشركات ساعدوا على تحويل ملايين الدولارات إلى الحوثيين، بتوجيه من سعيد الجمل، المقيم في إيران والخاضع لعقوبات أميركي.