لماذا يربك الحوثي الحسابات الأمريكية مع إسرائيل رغم اعتراض مسيراته



تواجه السفن الحربية الأمريكية في البحر الأحمر عددًا متزايدًا من الأسلحة التي أطلقتها قوات الحوثي في اليمن خلال الأسابيع القليلة الماضية، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.



وقال يحيى سريع، المتحدث باسم قوات الحوثيين، على موقع إكس، تويتر سابقًا، إن عمليات الإطلاق الأخيرة جاءت في إطار "الدعم المستمر والتضامن مع الشعب الفلسطيني". وكانت الحركة قد قالت في وقت سابق إنها تستهدف السفن المتجهة إلى إسرائيل بعد توغل القوات الإسرائيلية لغزة.

وقال مسؤول عسكري أمريكي كبير الأسبوع الماضي إن الحوثيين المدعومين من إيران شنوا ما لا يقل عن 100 هجوم على 14 سفينة تجارية مختلفة في البحر الأحمر خلال الشهر الماضي.

ودفعت الضربات وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى الإعلان عن تشكيل تحالف يضم ما لا يقل عن 10 دول للأمن في البحر الأحمر.

يتضمن التحالف تواجد السفن الأعضاء بالقرب من البحر الأحمر للرد على الهجمات.

ويعد الهدف من هذا التحالف هو ردع هجمات الحوثيين المستقبلية، لكنهم استمروا مع ذلك في استهداف السفن العاملة بالقرب من اليمن المتجهة نحو الاحتلال.



وتتعامل البحرية الأمريكية مع الحوثيين لكنها لم تذكر ما هي الأسلحة التي تستخدمها سفنها ضد هجمات الحوثيين ، لكن محللين قالوا إن المدمرات الأمريكية لديها مجموعة من أنظمة الأسلحة تحت تصرفها.

وقال الخبراء إن هذه تشمل صواريخ أرض جو وقذائف متفجرة من المدفع الرئيسي للمدمرة مقاس 5 بوصات وأنظمة أسلحة قريبة.

ولفت الخبراء إلى إنه مهما كانت الأنظمة التي يستخدمها قباطنة المدمرات الأمريكية، فإنهم يواجهون قرارات بشأن التكلفة والمخزون والفعالية مع استمرار هذه المهمة لأنه في الغالب تعد طائرات الحوثيين وصواريخهم أرخص بكثير من الصواريخ الأمريكية وهو ما يجعل ميزان التكلفة والخسارة لصالح الحوثيين، حيث يتحمل الأمريكيون تكلفة اعلى بكثير أمام صواريخ الحوثي.

وذكر الخبراء أن استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة يربك الحسابات الأمريكية مع إسرائيل ويكلف الإدارة الأمريكية والخزينة الأمريكية كثيرا.