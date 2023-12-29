أنا صح.. تصريحات نارية من كولر بشأن نزول موديست

نشر الإعلامي أحمد شوبير تصريحات مارسيل كولر بعد فوز النادي الأهلي بالسوبر المصري امام فيوتشر .

وكتب شوبير عبر حسابه بموقع فيسبوك : أنا صح ... أنا صح ... نزلت موديست وجاب جول وعمل اسيست ... شاهد أول تعليق من مارسيل كولر عقب السوبر.

وانتهت أحداث مباراة النادي الأهلي ومودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، المقامة حاليا على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات، بفوز الأهلي بنتيجة ٤-٢ .

وبهذه النتيجة يحصد الأهلي لقب السوبر للمرة ١٤ في تاريخه.

وانتهت أحداث الشوط الثاني من مباراة النادي الأهلي ونادي مودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات، بالتعادل ٢-٢.