حسام حسن : الأهلي حظه حلو إنه ملعبش ضربات جزاء

نشر الإعلامي أحمد شوبير تصريحات حسام حسن بشأن الأهلي بعد فوزه بالسوبر المصري أمام فيوتشرعبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب شوبير: حسام حسن : الأهلي حظه حلو انه ملعبش ضربات جزاء.

وانتهت أحداث مباراة النادي الأهلي ومودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، المقامة حاليا على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات، بفوز الأهلي بنتيجة ٤-٢ .

وبهذه النتيجة يحصد الأهلي لقب السوبر للمرة ١٤ في تاريخه.

وانتهت أحداث الشوط الثاني من مباراة النادي الأهلي ونادي مودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات، بالتعادل ٢-٢.