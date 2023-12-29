مصر تطرح إطارًا لمقترح لإنهاء أزمة غزة

قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان إن مصر طرحت إطارا لمقترح لوقف العدوان على غزة وإعادة الاستقرار للمنطقة، ومحاولة تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية سعيا وراء حقن الدماء الفلسطينية.

وأضاف ضياء رشوان -خلال برنامجه مصر جديدة المذاع عبر فضائية " etc" مساء الخميس- أن صياغة هذا الإطار تمت بعد استماع مصر لوجهات نظر كل الأطراف المعنية.

وأشار إلى أن مصر منخرطة في القضية الفلسطينية منذ بدايتها ولم تغب لحظة عن القضية الفلسطينية ودائما ما تتابع شؤون الأشقاء الفلسطينيين ليس فقط متابعة سياسية ودبلوماسية ولكن في كافة المعاني.

ولفت إلى أن مصر كانت حاضرة في 5 حروب التي شنت على غزة من قبل، وكانت دائما تستمع إلى الأشقاء في فلسطين وكذلك الطرف الآخر حتى تتوصل إلى وقف إطلاق النار.

الإطار يتضمن 3 مراحل متتالية

وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن الإطار يتضمن 3 مراحل متتالية ومرتبطة مع بعضها وتنتهي إلى وقف إطلاق النار... مبينًا أن هذا الإطار لا يتحدث عن هدنة واحدة أو هدن وقد تكون الهدن ضمن الـ 3 مراحل المطروحة في هذا الإطار.

وأشار إلى أن كل ما يتعلق بموضوع الحكومة الفلسطينية هو موضوع فلسطيني محض وهو محل نقاش بين كل الأطراف الفلسطينية، مشددًا على أنه لا يوجد طرف عربي أو إقليمي أو دولي يملك أن يفرض أو يقترح على الأشقاء الفلسطينيين بمختلف فئاتهم وفصائلهم أن يشكلوا حكومة بها شخصيات معينة.

ولفت رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إلى أن مصر أكدت أنها لم تتلق حتى الآن أي ردود على الإطار المقترح من أي من الأطراف المعنية.

وأكد أنه بعد ورود الردود من الأطراف المعنية، ستتم بلورة المقترح بصورة مفصلة، وسيتم إعلانه كاملًا للرأي العام المصري والعربي والعالمي.