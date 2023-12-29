انهيار عقارين متجاورين في روض الفرج دون وقوع إصابات أو وفيات

انهار عقارين متجاورين بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة دون وقوع إصابات أو وفيات.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود انهيار بشارع طوسون بدائرة قسم شرطة روض الفرج.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف والأطفاء ومعدات الإنقاذ وتبين انهيار عمارتين أحدهما مكونة من 5 طوابق والأخرى من 4 طوابق دون وقوع إصابات.

باجراء التحريات تبين أن العقارين صادر لهما قرار إزالة وتم اخلائهم من السكان قبلها ولم يسفر الانهيار عن وقوع إصابات أو وفيات فيما أنقذت العناية الإلهية سكان العقارات المقابلة لهما في الشارع.