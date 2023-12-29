عمرو دياب يشعل حفله الغنائي بأغنية قمرين فى السعودية |فيديو

أشعل الهضبة عمرو دياب حفله الغنائي اليوم فى السعودية بباقة من أبرز أغانية، وعلى رأسهم أغنية قمرين .

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وطرح النجم عمرو دياب ٣ أغنيات جديدة من البومه "مكانك" والذي يضم ١٢ أغنية بدأ طرحها على مدار اليوم ، والأغنيات الثلاثة هي لوحدنا، الكلام ليك أنت، ومتتعوضش بحد.

أغنية لوحدنا كلمات تامر حسين، ألحان عمرو دياب، توزيع أسامة الهندي، تسجيل غناء م .شيري شكري، وميكساچ و ديچتال ماستر أمير محروس.

أما أغنية الكلام ليك انت فهي من كلمات تامر حسين ولحن محمد قماح وتوزيع أسامة الهندي، تسجيل غناء م .شيري شكري، وميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس.

وأخيرا أغنية ما تتعوضش بحد وهي من كلمات تامر حسين ، لحن عزيز الشافعي، توزيع شريف فهمي، تسجيل غناء م .شيري شكري، وميكساچ و ديچتال ماستر أمير محروس.

وكان الفنان عمرو دياب قد تصدر تريند موقع إكس فور طرح أغنية "بيوحشنا" أولى اغنيات ألبوم مكانك وذلك عقب صدورها بأقل من نصف ساعة.

يذكر أن الفنان عمرو دياب سيطرح أغنيات البومه الجديد "مكانك" وعددها ١٢ أغنية على مدار اليوم بمعدل أغنية كل ساعة عبر تطبيق أنغامي في تجربة جديدة بطريقة طرح الألبومات.