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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للمرة الثانية في أقل من ساعة .. إسرائيل تقصف العاصمة السورية دمشق

صدى البلد

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي على محيط دمشق، هو الثاني في أقل من ساعة.

وأضافت أن القصف أسفر عن وقوع خسائر مادية، حيث استهدف عددًا من النقاط بمحيط دمشق.

ومنذ قليل، ذكر التلفزيون الرسمي السوري، مساء الخميس، أن إسرائيل استهدفت محيط العاصمة دمشق، فيما أفادت وكالة الأنباء الرسمية في وقت سابق بسماع دوي انفجارات في محيط دمشق، وما زالت التحقيقات جارية للتأكد من طبيعتها.

إلى ذلك قالت وزارة الدفاع السورية إن إسرائيل شنت هجوما جويا من اتجاه الجولان، الخميس، مستهدفة بعض النقاط في المنطقة الجنوبية.

ونقل بيان لوزارة الدفاع عن مصدر عسكري القول إن الدفاعات الجوية السورية أسقطت معظم الصواريخ الإسرائيلية، مؤكدا على أن الأضرار اقتصرت على الخسائر المادية.

وذكر المرصد السوري أن الصواريخ الإسرائيلية استهدفت منطقة مطار دمشق الدولي، كما استهدفت نقطة ضمن كتيبة تابعة للدفاع الجوي في الريف الجنوبي لمحافظة السويداء.

وأشار المرصد إلى أن استهداف منطقة مطار دمشق جاء "بعد يوم كامل من إعادته للعمل وإقلاع أول طائرة بعد توقف فعلي دام 65 يوما"، لافتا إلى أن شركات طيران أعلنت أمس إعادة تشغيل المطار دون تصريح رسمي من وزارة النقل السورية.

يشار إلى أن الضربات الإسرائيلية في سوريا، كانت تكررت إلى حدّ كبير منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.

 

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