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رئيس التحرير
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اقتصاد

8 قرارات لإزالة تعديات ومخالفات بناء ببني سويف وأخميم الجديديتن والساحل الشمالي

صدى البلد

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 8 قرارات إدارية، لإزالة تعديات ومخالفات بناء بقطع أراضٍ تحت ولاية أجهزة تنمية ( مدينة بني سويف الجديدة – القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي - مدينة أخميم الجديدة).

وشدد وزير الإسكان، على مواصلة جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الجهات الأخرى لإزالة الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة، لضبط العمران، والحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة.

ونصت القرارات على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض السكنية رقم ( 417 ) قطاع أ بالحي السكني السادس بمنطقة ابني بيتك (1) بمدينة بني سويف الجديدة، والمتمثلة في تقفيل البلكونة الخلفية بالأدوار الأرضي والأول والثاني علوي، وتقفيل البلكونة الأمامية بالدور الأرضي بالمخالفة، ومخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض السكنية رقم ( 232 ) قطاع ز بالحي السكني السادس بمنطقة ابني بيتك (1) بمدينة بني سويف الجديدة، والمتمثلة في استئناف الأعمال بتعديل جوهري بالعقار والتعدي على الردود الخلفي وصب سقف مناور، ومخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض السكنية رقم ( 61 ) قطاع ج بالحي السكني السادس بمنطقة ابني بيتك 1 بمدينة بني سويف الجديدة، والمتمثلة في صب السقف الخلفي بالدور الأرضي لقطعة الأرض بالمخالفة، ومخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض السكنية رقم ( 342 ) قطاع هـ بالحي السكني السادس بمنطقة ابني بيتك 1 بمدينة بني سويف الجديدة، والمتمثلة في بناء حوائط بالردود الخلفي  بالدور الأرضي لقطعة الأرض بالمخالفة، ومخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض السكنية رقم ( 6 ) قطاع ب بالحي السكني السادس بمنطقة ابني بيتك 1 بمدينة بني سويف الجديدة، والمتمثلة في صب سقف مناور الجيب الخلفية بالمخالفة.

كما نصت القرارات على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء المقامة بقرية سياحية داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في بناء كافيتريا، وكذا التعديات ومخالفات البناء الواقعة على قطعة أرض كائنة بحري طريق إسكندرية/مطروح الساحلي، والمتمثلة في مبنى دور أرضي، بدون سند قانوني، أو الحصول على تراخيص البناء اللازمة.

ونصت القرارات على أن تزال بالطريق الإداري التعديات الواقعة على حرم الطريق الدائري الغربي طريق (48/1) بطول 570 مترا وبعرض 25 مترا، بما يعادل 3.4 فدان، بعدد 7 حالات تعد بمدينة أخميم الجديدة، بدون سند من القانون.

وطبقاً للقرارات تتولى أجهزة تنمية (مدينة بني سويف الجديدة – القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – مدينة أخميم الجديدة) بمعاونة شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.

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