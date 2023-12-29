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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

مش قادر يحرك رجليه.. لماذا أصيب الموسيقار حلمي بكر بالشلل؟

حلمي بكر - أرشيفية
حلمي بكر - أرشيفية

تصدر الموسيقار الشهير حلمي بكر، قائمة الموضوعات الأعلى بحثا على محرك البحث “جوجل” ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد أنباء إصابته بالشلل.. فما السبب؟

يتم علاج حلمي بكر حاليا داخل منزله بعد متابعة حالته من كبار أطباء القصر العيني، حيث رفض أن يتم نقله لأحد المستشفيات بعد تدخل النقابة، بسبب تدهور حالته الصحية.

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تطورات الحالة الصحية لـ حلمي بكر

كشفت سماح القرشى، زوجة الموسيقار حلمي بكر، في تصريحاتها لوسائل الإعلام، عن تطورات حالته الصحية، قائلةً إنه يعاني منذ أيام من توقف كامل لحركة رجليه “مش قادر يحرك رجله”. 

وأشارت زوجة حلمي بكر، إلى أنه ليست لديه أي مشكلة عقلية أو مشكلة في الحديث، موضحةً أنه مازال يتذكر كل شيء حوله، ويتحدث في الفن وفي كامل قواه العقلية.

ونوهت بأن الفنانة نادية مصطفى والدكتور عاطف إمام يحرصان على زيارته والاطمئنان عليه باستمرار، لافتة إلا أنها بصدد البحث عن طبيب جيد، ونقله إلى مستشفى علاج طبيعي إذا كان بحاجة إلى ذلك.

لماذا أصيب حلمي بكر بالشلل؟

أصيب الموسيقار حلمي بكر بالشلل وفقد القدرة على تحريك قدميه، بعد تعرضه لعملية نصب في مبلغ مالي كبير، سببت له صدمة، أفقدته القدرة على الحركة.

ووفقا لتصريحات زوجته سماح القرشى، فإن مرض زوجها حدث له نتيجة صدمته بعد استيلاء مدير أعماله على أمواله، التي تقدر بمبلغ 2 مليون و280 ألف جنيه.

وكان محامي الموسيقار حلمي بكر، اتهم مدير أعماله السابق بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبلغ 2 مليون و280 ألف جنيه، بعد إيهامه بإيداع المبلغ المالي في أحد البنوك لربطها بشهادة 18%.

تفاصيل سرقة حلمي بكر

بدوره تقدم الموسيقار حلمي بكر، ببلاغ إلى قسم شرطة العجوزة، أكد خلاله أن مدير أعماله، حصل على توقيعه الخاص بمعاونة موظف بأحد البنوك، الذي لم يكن يعلم سوء نيته، ليحول أموالًا إلى حسابه الشخصي في صورة شهادات بنكية.

وقال «بكر» في تصريحات صحفية، إنه في شهر مارس الماضي تم تحويل مبلغ مالي قدره 100 ألف دولار من حسابه الشخصي من إحدى جهات العمل خارج مصر، أثناء فترة مرضه الأخيرة، وأن مدير أعماله حضر بمشاركة مدير أحد البنوك التي يتعامل معها بشكل دائم، للانتهاء من الإجراءات القانونية لإضافة المبلغ في حسابه الشخصي.

وأكد حلمي بكر، أنه أبلغ قسم الشرطة فور علمه بعملية السرقة من خلال حسابه البنكي، واتهم مدير أعماله والبنك المدرج به المال، مشيرًا إلى أنهم استغلوا فترة مرضه، حيث توقع الثنائي أنه سيوافيه الأجل دون أن يعلم أحد بما في حسابه البنكي من رصيد، قائلا: «حسام مدير أعمالي ده كان زي أخويا، أنا اتصدمت أول ما عرفت إنه هو اللي عمل كده».

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