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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سحب ركامية ممطرة على هذه المناطق.. والأرصاد تحذر قائدي المركبات

الطقس اليوم في مصر
الطقس اليوم في مصر

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية وخرائط الطقس، تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من سلال جبال البحر الأحمر  (القصير - وشمال مرسى علم ) 

وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس اليوم، يشهد سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة بالبلاد، وسط أجواء مستقرة على أغلب الأنحاء.

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن الطقس اليوم، يكون معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة علي  مناطق الجمهورية  خلال الطقس اليوم، كالتالي:-
- القاهرة الكبرى والوجه البحري ٢٢ درجة مئوية 
- السواحل الشمالية ٢٢ درجة مئوية  
- جنوب سيناء ٢٥ درجة مئوية 
- شمال الصعيد ٢٣  درجة مئوية 
- جنوب الصعيد ٢٥ درجة مئوية

وتظل الأجواء خلال الطقس اليوم، باردة ليلا على أغلب الأنحاء كذلك في الساعات الأولى من الصباح الباكر، فيما تظل الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من  سلاسل جبال البحر الأحمر.

وتكون الأمطار خفيفة  خلال الطقس اليوم، على مناطق من السواحل الشمالية وسيناء وخليج السويس ومدن القناة مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على  مناطق متفرفة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وتظل الظاهرة الجوية المؤثرة هي الشبورة المائية صباحا خلال الفترة الحالية، والتي تكون كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، قائدي المركبات يجب توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرق في فترات الضباب وأيضا فترات الأمطار. 
 

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