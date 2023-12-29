صحف السعودية|أسعار النفط تتجه لإنهاء العام منخفضة 10%..أمانة الطائف تتخذ تدابير احترازية استعداداً للأمطار.. روسيا تمكنت من تجنيد 486 ألف جندي طوعياً

أمانة الطائف تتخذ تدابير احترازية استعداداً للأمطار والسيول المتوقعة

أسعار النفط تتجه لإنهاء العام منخفضة 10%

الجيش الأميركي يُسقط مسيّرة وصاروخا بالستيا أطلقهما الحوثيون

جنرال ألماني يتحدّث عن خسائر روسية كبيرة في أوكرانيا

زيلينسكي: روسيا أطلقت 110 صواريخ على أوكرانيا

استشهاد 35 شخصاً بقصف إسرائيلي لمخيمَي المغازي والنصيرات في قطاع غزة



نشرت صحف السعودية ، اليوم الجمعة، عدة موضوعات محلية ودولية تهم المواطن العربي.

صحيفة المدينة

نشرت صحيفة المدينة عن إعلان القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم)، أن البحرية الأميركية أسقطت طائرة مسيرة وصاروخا باليستيا مضادا للسفن في جنوب البحر الأحمر أطلقهما الحوثيون في اليمن.

وأوضحت أن السفينة الأميركية "يو أس أس مايسون" عبر منصة "إكس" أنها أسقطت المسيرة والصاروخ الباليستي ولم يلحق أي أضرار بأي من السفن الـ18 الموجودة في المنطقة ولم يتم الإبلاغ عن إصابات".

وأشارت سنتكوم إلى أن هذه هي "محاولة الهجوم الثانية والعشرين التي ينفذها الحوثيون ضد سفن دولية منذ 19 أكتوبر.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت يوم أمس الخميس سلسلة عقوبات تستهدف قنوات تمويل الحوثيين في اليمن بعد هجماتهم على سفن تجارية في البحر الأحمر.

وطالت العقوبات أشخاصا وكيانات في اليمن وتركيا اعتبرت متورطة في هذا التمويل.



ونشرت االمدينة عن أسعار النفط لإنهاء عام 2023 متراجعة بنحو 10 %، مسجلة أول انخفاض سنوي في عامين، بعدما تسببت المخاوف الجيوسياسية وتخفيضات الإنتاج والتدابير العالمية لكبح التضخم في تقلبات حادة في الأسعار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتًا أو 0.4 % إلى 77.48 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0756 بتوقيت جرينتش اليوم، آخر يوم تداول في عام 2023، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتًا أو 0.3 % إلى 71.97 دولارًا.



كما نشرت المدينة عن إتخاذ أمانة الطائف تدابيراً احترازية استعداداً للأمطار والسيول المتوقعة على المحافظة، وذلك بتدعيم فرق العمل الميدانية بالآليات والتجهيزات اللازمة، ومتابعة مستوى أداء منهولات شبكة تصريف مياه الأمطار في أنحاء المحافظة وضواحيها، ورفع معوقات التصريف مع تنظيف المصائد بشكل دوري في جميع الأحياء والشوارع، وتنفيذ العديد من الإجراءات المعززة لكفاءة أداء شبكة التصريف، إلى جانب تفعيل خطط للتعامل الفوري مع التجمعات المائية بالمواقع الحرجة والغير مخدومة بشبكة لتصريف السيول.

وهيأت الأمانة غرفة الطوارئ لمتابعة عمل الفرق في الميدان، وتلقي البلاغات على مدار الساعة، من خلال رقم البلاغات الموحد 940 لاستقبال أي شكاوى متعلقة بالأمطار والسيول، وتوجيه الفرق الميدانية لمباشرتها في الحال، إضافةً لتنسيق الأمانة مع كافة الجهات ذات العلاقة للوصول إلى تكامل فعّال في احتواء الآثار التي قد تحدثها السيول .

ووجّه أمين الطائف المهندس عبدالله الزايدي جميع الوكالات والبلديات المرتبطة ( بلديات محافظات الخرمة، وتربة، ورنية، والمويه، وميسان، وبلديات بني سعد، وقيا، والمحاني، وقريع بني مالك، وظلم ) لاتخاذ التدابير الاحترازية استعدادا لأي طارئ واحتواء آثار الأمطار المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

ويذكر أن أمانة الطائف لديها أكثر من 70 فرقة ميدانية تعمل خلال الأمطار، إلى جانب فرق أخرى تنفذ أعمال الصيانة والتأهيل للعبارات ومساراتها، في حين أجرت الأمانة اختبارات لقياس أداء شبكة التصريف من خلال عمل فرضيات للتدفق العالي للمياه في العبارات والتأكد من فعالية أدائها، إضافةً لتنفيذ أكثر من 1200 مهمة عمل ضمن برامج نظافة العبارة الرئيسية بوادي وج وسط المحافظة، وكذلك للعبارات المفتوحة والصندوقية في أنحاء المحافظة، وإزالة المخلفات والأشجار التي جرفتها مياه الأمطار التي شهدتها المحافظة .



الرياض



نشرت صحيفة الرياض عن إعلان القضاء الإيراني الجمعة، إعدام أربعة أشخاص شنقاً لإدانتهم بالتجسس لصالح إسرائيل، بعد أقل من أسبوعين على إعدام رجل لأسباب مماثلة.

وقال موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية، إنّ "أربعة أعضاء من مجموعة تخريبية مرتبطة بالنظام الصهيوني (إسرائيل)... تمّ إعدامهم هذا الصباح" في محافظة أذربيجان الغربية شمال غرب إيران.

وأوضح أنّهم ثلاثة رجال - وفا هناره وأرام عمري ورحمان برهازو - وامرأة تدعى نسيم نمازي، حُكم عليهم جميعاً بالإعدام بتهم "المحاربة" أو شنّ حرب ضدّ الله و"الإفساد في الأرض" من خلال "تعاونهم مع النظام الصهيوني".

وأضاف موقع ميزان أنّ المجموعة "ارتكبت أعمالاً واسعة النطاق ضدّ أمن البلاد بتوجيه من الموساد".



كما نشرت الرياض عن قول الرئيس فولوديمير زيلينسكي الجمعة إن روسيا أطلقت أكثر من 100 صاروخ فوق أوكرانيا، في أكبر هجوم في الأشهر الأخيرة، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 70 آخرين.

وقال زيلينسكي على منصة إكس "اليوم، استخدمت روسيا كل أنواع الأسلحة تقريباً الموجودة في ترسانتها: صواريخ كينجال وصواريخ إس-300 وصواريخ كروز ومسيّرات، وأطلقت قاذفات استراتيجية صواريخ إكس-101/إكس-505. إذ أطلقت ما مجموعه حوالى 110 صواريخ على أوكرانيا.. وأسقط الجزء الأكبر منها".



صحيفة اليوم

نشرت صحيفة اليوم أن أسعار الذهب العالمية سجلت ، اليوم ، أفضل أداء سنوي في 3 أعوام، وسط تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أوائل العام المقبل، فضلًا عن ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن في ظل التوترات في الشرق الأوسط واستمرار الحرب في أوكرانيا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2069.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:50 بتوقيت جرينتش.

وارتفع 14% حتى الآن هذا العام، ويتجه لتسجيل أكبر مكسب سنوي منذ 2020.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2079.10 دولار للأوقية.

وعززت بيانات أظهرت تباطؤًا في التضخم، التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

وهبط مؤشر الدولار اليوم، ويتجه لتسجيل أسوأ أداء سنوي في 3 أعوام، ما يعزز جاذبية الذهب لحائزي غيره من العملات.

الشرق الأوسط

نشرت صحيفة الشرق الأوسط عن مقتل 35 شخصاً بقصف إسرائيلي لمخيمَي المغازي والنصيرات في قطاع غزة.

وكانت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، قد ذكرت في وقت سابق اليوم أن 20 شخصاً قُتلوا جراء قصف إسرائيلي على منازل عدة في مخيم النصيرات. ونقلت عن مصادر القول إن هناك عشرات المفقودين ما زالوا تحت أنقاض المنازل التي استهدفها القصف الإسرائيلي.

وأشارت الوكالة الفلسطينية الرسمية إلى أن الجيش الإسرائيلي قصف أيضاً مناطق أخرى في جنوب القطاع.

من جهة أخرى، قال توماس وايت، مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم (الجمعة)، إن جنوداً إسرائيليين أطلقوا النار على قافلة مساعدات في أثناء عودتها من شمال قطاع غزة. وأكد عبر منصة «إكس» أن طاقم القافلة الدولية لم يصب بأذى، لكن إحدى المركبات تعرّضت لأضرار. وشدد على ضرورة عدم استهداف العاملين في مجال الإغاثة.



ونشرت الشرق الأوسط عن قول مسؤول كبير في الجيش الألماني، في مقابلة نُشرت (الجمعة)، أنّ روسيا تكبّدت خسائر «فادحة» في الرجال والعتاد في حربها في أوكرانيا، مضيفاً أنّ جيشها سيخرج «أضعف» من الصراع.

وقال الجنرال كريستيان فرودينغ، الذي يشرف على دعم كييف داخل الجيش الألماني، لصحيفة «زودديتشه تسايتونغ» الألمانية، «أنتم تعلمون، وفقاً لأرقام أجهزة الاستخبارات الغربية، أنّ 300 ألف جندي روسي قُتلوا أو أُصيبوا بجروح خطرة، لدرجة أنّه لم يعد بإمكانهم المشاركة في الحرب».

وأكد الجنرال، الذي يعدّ أيضاً أحد المستشارين الرئيسيين لوزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريس، تقييماً لأجهزة الاستخبارات الأميركية سُرّب في 12 ديسمبر (كانون الأول)، ويفيد بأنّ 315 ألف جندي روسي أُصيبوا أو قُتلوا منذ بداية غزو أوكرانيا في فبراير 2022.

وقال إنّ "الخسائر الروسية في الرجال والمعدّات هائلة".

وأضاف أنّه في ما يتعلق بالمعدات "نعتقد أنّهم (الروس) فقدوا عدداً من الدبابات والوحدات المدرّعة يصل عددها إلى الآلاف".

وفي الوقت ذاته، أشار الجنرال فرودينغ إلى أنّ "الروس لا يزالون قادرين على تجنيد أفراد، عن طريق اللجوء إلى السجناء، من بين أمور أخرى"، مضيفاً: "نحن بالطبع نشهد استثمارات ضخمة في صناعة الأسلحة".

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخيراً إلى أنّ روسيا تمكّنت من تجنيد 486 ألف جندي طوعياً في الجيش في عام 2023. كما وعد بمواصلة تعزيز القدرات العسكرية للجيش، في وقت حوّلت فيه روسيا اقتصادها نحو المجهود الحربي، ويُشتبه في أنّها تلقّت كميات كبيرة من الذخائر من كوريا الشمالية.

واعترف الجنرال الألماني بأنّ روسيا أظهرت قدرة على المقاومة أكبر ممّا قيّمته الدول الغربية في بداية الحرب.

وقال ربما لم نرَ، أو لم نرغب في أن نرى، أنّهم قادرون على الاستمرار في الحصول على الإمدادات من الحلفاء، سواء من كوريا الشمالية أو الصين أو دول الجنوب العالمي، في إشارة إلى الدول الكبيرة المعروفة باسم الجنوب، التي ترفض الانحياز إلى مواقف الغرب، مثل مجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا).