وظائف خالية في الأزهر عن طريق الندب.. التخصصات والشروط

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، عن فتح باب التقدم لشغل الوظائف الآتية بالمنطقة بإدارة التفتيش المالي والإداري (ندبا).

وأوضحت منطقة المنوفية الأزهرية، أن بيان الوظائف المطلوبة على النحو التالي:

أولاً: عدد 2 مفتش إداري.

ثانيًا : عدد 2 مفتش مالي.

واشترطت منطقة المنوفية الأزهرية، الشروط الآتية في المتقدمين للوظائف وهي، ضرورة الحصول على مؤهل عال مناسب، بكالوريوس تجارة للعمل ندبا مفتش مالى، وليسانس حقوق للعمل ندبا مفتش إدارى.

على أن يكون من وظائف التنمية الإدارية، وألا يكون المتقدم للوظيفة، من العاملين خارج ديوان المنطقة واداراتها التعليمية ومعاهدها الأزهرية.