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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جنات تستعد لطرح أغنية الشمخ الجواني بمناسبة السنة الجديدة

جنات
جنات

تستعد المطربة المغربة جنات لطرح أغنية جديدة بعنوان الشمخ الجواني، وذلك مع بداية العام الجديد.

الأغنية يتم طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وبدأت جنات فى الترويج لها عبر صفحاتها الرسمية بمواقع السوشيال ميديا، مؤكدة على انتهائها من تسجيل الأغنية استعداد لطرحها مع بداية العام الجديد.

 

جنات تحتفل بعيد ميلاد ابنتها 

وكانت جنات قد احتفلت بعيد ميلاد ابنتها جوليا بطرح صور لها من حفل عيد الميلاد على حسابها الرسمي.

وعلقت جنات على الصور قائلة: صور من عيد ميلاد جوليا يوم 4/8 بس أجلنا نزول الصور حدادا على ضحايا غزة وأيضا حدادا على الغالية ابنة عم زوجي.. بس كان لازم اشكر الناس اللي تعبت و اشتغلت اليوم دا .. وشكرا لحبايبي اللي نورونا.

 

جنات تحي ذكرى رحيل والدها

أحيت الفنانة جنات الذكرى السادسة لوفاة والدها ، حيث أعربت عن حزنها وأفتقادها له، من خلال نشر صورة له عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت جنات ، معلقة على الصورة: مرت 6 سنوات على فقدان والدي الحبيب المضحي الذي أفنى سنوات عمره ليسعدنا، اليوم الذي أحسست فيه لأول مرة بالضياع، من يملك أبًا يحافظ عليه والله الشوق بعد الممات قاتل.

 

المغربة جنات لشمخ الجواني المطربة المغربة جنات

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