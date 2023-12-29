عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع سيدة وابنها في تسرب غاز ونجاة زوجها بزفتى

إسعاف لنقل الضحايا
إسعاف لنقل الضحايا

شهدت قرية الصومعه بمركز زفتي بمحافظة الغربية وفاة سيدة وابنها ونجاة زوجها في واقعة تسرب غاز داخل منزلهم الأمر الذي تسبب في اختناقهما ووفاتهما وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحيتين إلي مشرحة مستشفي زفتي العام وتحرر محضر بالواقعة وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث.

txt

التعليم العالي تُلاحق الكيانات الوهمية وتغلق 3 منشآت في طنطا بالغربية

 تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتي يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده  من مستشفي زفتي العام حول وصول ربة منزل وإبنها جثة هامدة، فيما أصيب زوجها فيما تم نقله إلى غرفة العناية المركزة في حالتي حرجة.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة مركز زفتى وتبين مصرع ربة منزل ونجلها وإصابة زوجها بحالة اختناق، اختناقا من غاز السخان بعزبة الصومعة بدائرةمركز زفتى.

txt

انعقاد الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا..صور


وكشفت التحريات الأمنية أن الزوجة تدعى صفاء أحمد جودة وتبلغ من العمر 40 سنة، والابن احمد صالح عبد العزيز جودة 5 سنوات، والزوج يدعى صالح عمر عبد العزيز جودة ويبلغ من العمر 42 سنة، وجميهم مقيمين بعزبة الصوامع بدائرة مركز زفتي.

رئيس جامعة طنطا يشهد توقيع 6 بروتوكولات مع القطاع الصناعى


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

العناية المركزة الضحيتين التعليم العالي البحث الجنائي غرفة العناية المركزة عناية المركزة موقع الحادث مصرع سيدة مصرع ربة منزل مشرحة مستشفى مستشفى زفتي العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه.. تراجع أسعار الذهب بعد الارتفاعات المتتالية.. اعرف وصل كام

2000 جنيه مرة واحدة.. شعبة الذهب توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين

2000 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد قفزة غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

ضربة موجعة لتجار الدولار في السوق

هام لأصحاب المعاشات.. حقيقة الزيادة الجديدة في يناير

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 29-12-2023

خالد الغندور ينتقد لاعبي الأهلي: سبحان الله نفس اللعبة

200 جنيه في لحظة.. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد قفزة كبيرة

موضوعات متعلقة

اليوم الثاني لمؤتمر أخلاقيات الذكاء الاصطناعي بجامعة طنطا.. 10 أبحاث بمشاركة علماء الجامعات

ترشيحاتنا

عمارة بيوت الله.. الأوقاف: افتتاح 11460 مسجدًا في عهد السيسي

خطيب المسجد النبوي: حسن الأخلاق غناء الفقراء وزينة الأغنياء

بدء أول انتخابات إلكترونية لاختيار رئيس نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة الرياضي

يوم الصباحية.. مصرع عروسين داخل منزلهما بنجع حمادي

بقذائف الياسين.. كتائب القسام تدمر دبابات إسرائيلية في غزة

التعليم تنفي تأجيل امتحانات نصف العام 2024 بعد ظهور متحور كورونا الجديد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

.من غير أدوية.. علاجات منزلية سريعة لـ الشفاه المتشققة

ابنة عمرو دياب تتألق بإطلالة جريئة في أحدث ظهور.. شاهد

مرتبطة بنهاية العالم.. 10 مخلوقات غريبة تظهر للعالم لأول مرة في 2023

بنطلون ملفت.. شمس الكويتية تثير الجدل بهذه الإطلالة

فيديو

عيار 21 يفاجئ الجميع .. ماذا يحدث في سوق الذهب ؟

هتلزق فيكي ليه.. حورية فرغلي توجه رسالة إلى أمينة خليل| «فيديوجراف»

رفع حالة الطوارئ.. تحذير عاجل بسبب حالة الطقس

مبقاش قادر يتحرك.. زوجة الموسيقار حلمي بكر تكشف تطورات حالته الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

اﻟﻤﺰﻳﺪ