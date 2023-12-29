مصرع سيدة وابنها في تسرب غاز ونجاة زوجها بزفتى

شهدت قرية الصومعه بمركز زفتي بمحافظة الغربية وفاة سيدة وابنها ونجاة زوجها في واقعة تسرب غاز داخل منزلهم الأمر الذي تسبب في اختناقهما ووفاتهما وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحيتين إلي مشرحة مستشفي زفتي العام وتحرر محضر بالواقعة وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث.

تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتي يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده من مستشفي زفتي العام حول وصول ربة منزل وإبنها جثة هامدة، فيما أصيب زوجها فيما تم نقله إلى غرفة العناية المركزة في حالتي حرجة.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة مركز زفتى وتبين مصرع ربة منزل ونجلها وإصابة زوجها بحالة اختناق، اختناقا من غاز السخان بعزبة الصومعة بدائرةمركز زفتى.



وكشفت التحريات الأمنية أن الزوجة تدعى صفاء أحمد جودة وتبلغ من العمر 40 سنة، والابن احمد صالح عبد العزيز جودة 5 سنوات، والزوج يدعى صالح عمر عبد العزيز جودة ويبلغ من العمر 42 سنة، وجميهم مقيمين بعزبة الصوامع بدائرة مركز زفتي.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.