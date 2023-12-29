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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

توفير فرص عمل لائقة.. وزيرة التخطيط تلتقي سفيرة أمريكا لتعزيز سبل التعاون

صدى البلد

التقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ هيرو مصطفى غارغ سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى جمهورية مصر العربية والوفد المرافق لها لبحث تعزيز سبل التعاون بين الطرفين.

واستعرضت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اللقاء الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من وضع الخطط الاستثمارية السنوية فضلًا عن دور الوزارة ضمان توجيه الاستثمارات العامة بهدف تحسين جودة حياة المواطنين وزيادة إمكانية الوصول إلى الخدمات العامة، بالتركيز على القطاعات التي تحفز النمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل لائقة وتقليل الفجوات التنموية بين محافظات مصر.

كما أشارت السعيد إلى دور الوزارة في تقييم المشروعات الاستثمارية المقترحة لكل جهة، وتنويع مصادر التمويل لخطط وبرامج التنمية، إلى جانب تشجيع الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية لتعزيز تمويل التنمية وفق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠ في نسختها المحدثه التي اطلقتها الوزارة في منتصف العام الجاري .

كما تطرقت السعيد إلى الجهات التابعة للوزارة والتي تشرف عليها، مشيرة إلى صندوق مصر السيادي، بنك الاستثمار القومي، المركز الديموغرافي، معهد التخطيط القومي، بالإضافة إلى المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتناولت الحديث حول المبادرات والبرامج الرئيسية التي تعمل عليها الوزارة،  وعلي رأسها البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، و برنامج تنمية الأسرة المصرية، فضلًا عن مركز مصر للابتكار وريادة الأعمال، المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، جائزة مصر للتميز الحكومي، المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، المنظومة القومية لمعلومات سوق العمل، ومبادرة سفراء التنمية المستدامة "كن سفيرًا".

حضر اللقاء د.منى عصام مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، السفير هشام بدر مساعد الوزيرة للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، د. شريفه شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، السفير حازم خيرت مدير مكتب التعاون الدولي، أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، د.محمد العقبي المشتشار الإعلامي للوزارة، ومن الوفد الأمريكي حضر وراجيف وادواني المستشار المعني بالشئون الاقتصادية، لورا جونزاليس، مدير النمو الاقتصادي في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، دوري وينتر، موظفة إقليمية للصين بالقسم الاقتصادي.

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